Slovan má svetový (ex)supertalent. Pýtali zaňho milióny, Česi odhalili chyby

ŠK Slovan Bratislava verí, že vyriešil jeden z najkritickejších postov v kádri. Na pozíciu stopéra, ktorá mužstvo dlhodobo trápila, prichádza 25-ročný Svetozar Markovič so zaujímavým a zároveň poučným futbalovým životopisom.
Srb prestupuje do Slovana z Viktorie Plzeň, s najúspešnejším slovenským klubom podpísal 4,5-ročnú zmluvu.
Už v roku 2020 bol Markovič nominovaný na prestížne ocenenie Golden Boy, určené pre najväčšie svetové talenty. Mal len sedemnásť rokov a už stabilne nastupoval v srbskej lige v drese slávneho Partizanu Belehrad.
Podľa portálu Transfermarkt má Markovič aj dnes trhovú hodnotu 3,5 milióna eur – číslo, ktoré skôr odkazuje na jeho potenciál z minulosti než na aktuálne postavenie v európskom futbale.
Koľko zaplatil Slovan?
V minulosti sa o neho zaujímal aj Manchester United, napokon ho vykúpil Olympiakos Pireus (1,5 milióna eur), veľké očakávania do neho vkladala aj Viktoria Plzeň.
Bol kapitánom Partizanu Belehrad aj srbskej reprezentácie do 21 rokov, čo jasne naznačuje jeho líderstvo na ihrisku aj mimo neho.
V lete 2024 vykúpila Plzeň Markoviča z Partizanu za približne 1,5 milióna eur, aspoň podľa informácií portálu isport.cz. Zmluvu s českým klubom mal podpísanú do leta 2027.
Koľko investoval Slovan? Kluby prestupovú sumu oficiálne nezverejnili, no dá sa odhadovať.
Je dosť pravdepodobné, že ide o jeden z najdrahších transferov v histórii klubu. Výkupná suma by sa mala pohybovať okolo jedného milióna eur, Transfermarkt uvádza sumu 800-tisíc eur.
Slovan, najdrahšie nákupy
Ibrahim Rabiu Gent 2017 1. milión
Marko Tolič Dinamo Záhreb 2024 1. milión
Alasana Yirajang Podbrezová 2025 900- tisíc - 1. milión
Svetozar Markovič Plzeň 2026 800 – tisíc – 1 milión
Čakali, že bude hrať elitnú ligu
„Keď vstúpil do dospelého futbalu, všetci brali, že bude hrať jednu z top 5 líg sveta,“ vravel novinár Przemek Siemieniako, ktorý Markoviča sledoval počas väčšiny jeho kariéry.
„Markovič bol veľký talent. Keď bol ako tínedžer v Partizane, všetci hovorili, že má potenciál hrať v Premier League. Zapôsobil hrou vo vzduchu, vyhrával osobné súboje, na svoj vek bol veľmi silný,“ tvrdí Siemieniako, expert na srbskú ligu.
„Zaujímalo sa o neho niekoľko klubov z Premier League, hovorilo sa o Manchestri United, ale žiadna konkrétna ponuka neprišla. Rozhodol sa prestúpiť do Olympiakosu, ale tam sa stratil. Nedokázal sa presadiť, začal hrať horšie. Jeho talent nestačil, mal slabšie obdobie, prestal si veriť. Angažmán v Grécku nezvládol od začiatku,“ opisuje jeho kariérny zlom.
Grécka kríza a návrat domov
„Klub ho poslal na hosťovanie do AE Larissa, ale ani tam sa nechytil. V sezóne 2019/20 odohral v gréckej lige ako dvadsaťročný iba osem zápasov. Nedostatočne sa snažil a nedokázal nájsť sám seba. Psychicky bol naozaj v kríze,“ pokračuje Siemieniako.
„Po slabom období v Grécku sa musel vrátiť do Partizanu, aby znovu nakopol kariéru,“ dodáva.
V materskom klube skutočne ožil, začal hrávať pravidelne a postupom času si opäť navliekol kapitánsku pásku.
Plzeň: sľubný štart
V aktuálnej sezóne nastúpil Markovič za Viktoriu Plzeň do 19 zápasov, vrátane troch duelov v hlavnej fáze Európskej ligy UEFA. Počas niečo vyše roka odohral za český klub 50 stretnutí.
„Jeho pôsobenie v Plzni bolo nakoniec trošičku sklamaním. Hráč prichádzal so solídnym renomé, ale už vtedy zdroje zo Srbska upozorňovali, že jeho výkony v Partizane išli strmo dole,“ povedal pre Sportnet český novinár Bartoloměj Černík z denníka Sport a portálu isport.cz.
„Prvý polrok v Plzni mal veľmi solídny. Markovič je oldschool stopér – fyzicky silný, výborný vo vzduchu, nepríjemný v súbojoch, najmä v šestnástke bol často excelentný. Bol pokojný a nerobil veľké chyby,“ dodal Černík.
Limity, ktoré Plzeň odhalila
„Do Plzne však prišiel ako náhrada za Robina Hranáča, ktorý vynikal rýchlosťou. Rýchlosť ale rozhodne nie je Markovičova prednosť, čo sa postupne prejavovalo. Na jar už kopil horšie zápasy, intenzita ligy mu robila problém a pribudli zranenia,“ vysvetľoval Černík.
„S príchodom trénera Martina Hyského bolo prakticky isté, že pre neho nebude miesto. Hyský preferuje asymetrickú formáciu na dvoch stopérov, ktorí musia výborne pracovať s loptou, vysúvať sa a hrať riskantne. To od Markoviča očakávať nemožno, jeho pridaná hodnota v rozohrávke je malá,“ pokračoval český novinár.
V druhej časti tejto sezóny už nastupoval čoraz menej.
„Za mňa je to solídny hráč s jasnými limitmi. V správnom systéme, najmä uprostred stopérskej trojky, je defenzívne istý. Pokiaľ od neho nechcete hrať vysokú líniu či tvoriť hru od obrany, vie byť veľmi platný. Pre Plzeň však nebol stopercentný fit,“ uzavrel Černík.
Markovič: Viem, čo znamená tlak
„Prichádzam do najväčšieho klubu na Slovensku, ktorý hrá na krásnom štadióne a má skvelých fanúšikov. Viem, aké je to znášať tlak a hrať o tituly či v európskych pohároch. Aj preto sa tak teším na túto výzvu v Slovane,“ hovorí Markovič.
Slovan oňho dlhodobo stál.
„Som veľmi rád, že sa nám Svetozara Markoviča konečne podarilo získať. Hovorím konečne, pretože už sme sa o to niekoľkokrát pokúšali,“ uviedol generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík pre oficiálnu stránku Slovana.
„Získavame hráča, ktorého máme dlhodobo a dôkladne odsledovaného, dobre ho poznáme. Na jeseň odohral za Plzeň náročné európske zápasy, má skúsenosti z medzinárodného futbalu a vie, čo znamená pôsobiť v kluboch s najvyššími cieľmi. Som presvedčený, že Svetozar bude pre nás prínosom,“ dodal Kmotrík.