Tínedžer do veľkoklubu. Najlepší kšeft v dejinách Trenčína, na Slovensku nemá páru

Futbalový Trenčín zrealizoval najväčší prestup vo svojej histórii. Iba devätnásťročný nigérijský krídelník Sani Suleiman prestupuje do RB Lipsko za rekordnú sumu, ktorá môže spolu s bonusmi dosiahnuť až šesť miliónov eur. Samotný garantovaný základ činí päť miliónov.
Klub z Trenčína si navyše ponechal percentá z prípadného ďalšieho predaja hráča, ktoré sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí 10 až 30 percent.
Suleiman v Sasku podpísal dlhodobý kontrakt platný až do roku 2031. Ide o prestup, ktorý v rámci slovenského futbalu nemá obdobu – a to hneď z viacerých dôvodov.
Je unikátny presne preto, že porušuje mnohé nepísané pravidlá trhu.
Prečo je prestup výnimočný?
V prvom rade ide o hráča, ktorý prestupuje z klubu bojujúceho o záchranu, nie o titul. Trenčín sa v Niké lige pohybuje v spodných poschodiach tabuľky, čo zvyčajne nepredstavuje ideálne výkladné okno pre miliónové transfery.
Po druhé, Suleiman nemal na konte ani jeden štart v európskych pohároch. Napriek tomu zamieril priamo do jednej zo štyroch najsilnejších líg sveta – do Bundesligy. A nielen to, RB Lipsko patrí medzi jej elitu, aktuálne figuruje na štvrtom mieste tabuľky.
Tretím paradoxom je fakt, že Nigérijčan nevynikal ani extrémnymi štatistikami. V aktuálnej sezóne odohral za Trenčín 12 zápasov, v ktorých strelil tri góly a pridal štyri asistencie. Aj samotné vedenie klubu otvorene hovorilo o jeho rezervách.
„Je to naozaj extrémny talent,“ vyhlásil ešte koncom decembra generálny riaditeľ Trenčína Róbert Rybníček. Zároveň však pomenoval aj hráčove slabiny: „Nastal čas, aby sa mohol posunúť ďalej, hoci si myslím, že v Trenčíne mohol ukázať viac, ako ukázal. Bolo tam však veľa premenných, ktoré neboli úplne ideálne.“
Zlom po MS do 20 rokov
Kľúčový moment v Suleimanovom vývoji prišiel po majstrovstvách sveta do 20 rokov, kde reprezentoval Nigériu. Turnaj ho vyniesol na medzinárodnú mapu, no zároveň ho podľa slov klubového šéfa mentálne pribrzdil.
„Po šampionáte, na ktorom mu dva zápasy naozaj vyšli, trocha podľahol pocitu vlastnej výnimočnosti a následne začala jeho výkonnosť stagnovať,“ priznal Rybníček pre klubový web.
AS Trenčín - najdrahšie prestupy
1. Sani Suleiman: Lipsko (2026) 5 - 6 miliónov eur
2. Wesley Moraes: Brugy (2015), Aston Villa (2019) 4-5 miliónov eur
3. Stanislav Lobotka: Nordsjælland (2015), Celta Vigo (2017), Neapol (2022) 3-4 milióny
4. Matúš Bero: Trabzonspor (2016) Vitesse Arnhem (2018) 3 milióny
Napriek disciplinárnemu trestu, pre ktorý chýbal v osemfinále proti Argentíne (Nigéria bez neho prehrala 0:4), zanechal Suleiman na turnaji výraznú stopu. V skupine asistoval pri rozhodujúcom góle proti Saudskej Arábii a zaujal aj odborníkov.
Podľa CIES Football Observatory patrí medzi najkomplexnejších krídelníkov do 21 rokov na svete a dostal sa aj do rebríčka 200 najlepších futbalistov do 20 rokov.
Lipsko vidí veľký potenciál
Športový riaditeľ RB Lipsko Marcel Schäfer v oficiálnom vyhlásení zdôraznil, že klub vníma Suleimana ako projekt do budúcnosti.
„So Sanim Suleimanom sa nám podarilo získať veľmi talentovaného mladého krídelníka. Útočí najmä z ľavej strany, disponuje vysokou rýchlosťou, vďaka fyzickej kondícii sa ťažko odstavuje od lopty a rád vyhľadáva hĺbkové nábehy. Intenzívne pracuje aj bez lopty a má správne nastavenie,“ uviedol Schäfer.
„Jeho angažovanie je predstihom pred letom, pretože sa teraz naskytla príležitosť získať ho natrvalo,“ dodal.
Najdrahšie prestupy Niké ligy
1. Nikola Krstovič (D. Streda - Lecce, 2023) 8,1 milióna.
2. Dávid Strelec (Slovan - Middlesbrough FC, 2025) 7,5 miliónov eur (plus bonus 2,5)
3 Andraž Šporar (Slovan - Sporting Lisabon, 2020): 6 - 7 miliónov eur
4 - 5 Sani Suleiman (Trenčín - Lipsko, 2026) 5 - 6 miliónov eur
László Bénes (Žilina – Mönchengladbach, 2016): 5,5 milióna eur
6.. Milan Škriniar (Žilina – Sampdoria Janov, 2017) 5,2 milióna
7. Róbert Boženík (Žilina – Feynoord, 2020): 4,5 milióna
Samotný hráč neskrýval emócie: „Prestup do RB Lipsko je pre mňa veľkým krokom a som na to veľmi hrdý. Zapôsobil na mňa spôsob, akým klub pracuje s mladými hráčmi, dáva im dôveru a cielene ich podporuje. Teším sa, že sa budem môcť učiť v tomto vysoko profesionálnom prostredí.“
Zaujímavé dáta
To, čo na prvý pohľad nebolo viditeľné v tabuľkách gólov, potvrdzujú analytické dáta. Futbalový analytik Bence Bocsák hovoril o Suleimanovi jednoznačne:
„Sani Suleiman bol v tejto sezóne jedným z najlepších krídelníkov hrajúcich mimo päť najlepších európskych líg. V priemere má 10,74 driblingov na 90 minút s úspešnosťou 71,43 percenta. V priemere mal najprogresívnejšie behy v slovenskej najvyššej súťaži (5,48 na 90 minút). V tejto sezóne mal priemer 8 centrov za 90 minút, čo je extrémny počet.“
Suleiman prišiel do Trenčína v lete 2024 z nigérijského klubu Akwa United. O rok aj pol neskôr už stojí pred najväčšou výzvou kariéry – presunom do Bundesligy. Pre Trenčín ide nielen o historický finančný úspech, ale aj potvrdenie dlhodobej filozofie práce s mladými talentmi.
Suleiman je už druhým nigérijským hráčom, ktorý v zime opustil Trenčín. Pred pár dňami prestúpil stredopoliar Adam Yakubu do ukrajinského LNZ Čerkasy za sumu presahujúcu jeden milión eur.
Rekordný prestup v klubovej histórii
Transfer Suleimana prekonal doterjší trenčiansky rekord Wesleyho Moraesa, ktorého v roku 2016 odkúpili FC Bruggy za viac než milión eur. Brazílčan sa neskôr presunul do Aston Villy za 26 miliónov a Trenčín z celého procesu získal približne štyri až päť miliónov eur.
V rámci celej slovenskej ligy zostáva na vrchole rebríčka Nikola Krstovič. Čiernohorský útočník prestúpil pred troma rokmi z Dunajskej Stredy do Lecce za približne štyri milióny eur a v lete 2025 zamieril do Atalanty Bergamo za 25 miliónov. Vďaka percentám z ďalšieho predaja inkasovala DAC celkovo až 8,1 milióna eur.
Slovan Bratislava získal za Davida Strelca z Middlesbrough FC približne 7,5 milióna eur, ďalších 2,5 milióna môže pribudnúť v bonusoch.
Injekcia v pravý čas
Z pohľadu Trenčína však ide o niečo ešte zásadnejšie než športový príbeh. Je to finančná injekcia v pravý čas. Klub, ktorý bol roky vzorom sebestačnosti a rozumnej práce s rozpočtom, sa v posledných sezónach dostal do červených čísel.
Pre Trenčín je tento prestup dôkazom, že aj z klubu bojujúceho o prežitie sa dá dostať priamo do futbalovej elity. Pre Lipsko je to investícia do budúcnosti.
A pre slovenský futbal tichá, ale výrečná správa: talent tu stále je – len ho treba vedieť čítať, predať a v správnej chvíli pustiť ďalej.