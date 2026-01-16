Sledoval ho Manchester, ale stratil sa. Slovan na ňom môže zarobiť balík, tvrdí expert

Slovan predstavil vysnívanú posilu na stopérskom poste. Z Plzne prišiel Svetozar Markovič. „Má určite väčší potenciál, než aký zatiaľ ukazuje jeho kariéra. Podľa mňa by mal hrať na vyššej úrovni, než kde sa doteraz pohyboval,“ tvrdí novinár Przemek Siemieniako. Ako expert na srbskú ligu sledoval Markoviča prakticky od jeho prvých rokov v dospelom futbale.
Ako by ste Markoviča opísali?
Je to silný obranca, ktorý má rád tvrdú, ostrú hru. Veľmi dobre vyzerá v osobných súbojoch – na zemi aj vo vzduchu.
Slovan akútne potrebuje pilier na stopérskom poste. Bude Markovič okamžitou posilou?
Áno, mal by byť posilou. Je vo výbornom futbalovom veku a nachádza sa v dobrej fyzickej forme.
Český novinár nám povedal, že Markovič nie je rýchly a že je skôr stará škola. Môžete to potvrdiť?
Áno, s týmto prirovnaním sa môžem stotožniť. Markovič mi pripomína starú taliansku školu obrancov, typy ako Giorgio Chiellini alebo Andrea Barzagli.
Mal povesť veľkého talentu, už v sedemnástich hral ligu v drese Partizanu Belehrad. Ako ste ho videli vy?
Markovič bol veľký talent. Keď vstúpil do dospelého futbalu, všetci brali, že bude hrať jednu z top 5 líg sveta. Keď bol ako tínedžer v Partizane, mnohí hovorili, že má potenciál hrať v Premier League. Zapôsobil svojou hrou vo vzduchu a tým, že vyhrával osobné súboje, na svoj vek bol veľmi silný. Zaujímalo sa o neho niekoľko klubov z Premier League, hovorilo sa o Manchestri United, ale žiadna konkrétna ponuka neprišla. Rozhodol sa prestúpiť do Olympiakosu, ale tam sa stratil.
Hovorilo sa, že on bude hrať Premier league, ale nepresadil sa v Olympiakos Pireus. Čo sa s ním stalo?
V Olympiakose sa jednoducho stratil. Nezapadol do prostredia, mentálne to nezvládol a príliš rýchlo sa vzdal. Nemal silu sa z toho obdobia pozviechať.
Nedokázal sa presadiť a začal hrať horšie. Jeho talent nestačil, mal slabšie obdobie. Prestal si veriť. Angažmán v Grécku nezvládol. Klub ho poslal na hosťovanie do AE Larissa, ale ani tam sa nechytil. V sezóne 2019/20, ako dvadsaťročný talent, odohral v gréckej lige iba osem zápasov. Dostatočne sa nesnažil a nedokázal nájsť sám seba. Psychicky bol naozaj v kríze, po slabom období v Grécku sa musel vrátiť do Partizanu, aby znovu nakopol kariéru
V Partizane však tiež postupne upadal, v Plzni tiež celkom nenaplnil očakávania. Veríte, že na Slovensku reštartuje kariéru?
Markovič je stále futbalovo nenaplnený a má veľké ambície presadiť sa na vyššej úrovni. Bude robiť všetko pre to, aby si vybojoval dôležitú pozíciu v tíme Slovana a ukázal sa v čo najlepšom svetle v európskych pohároch.
Špecializovaný server Transfermarkt pri jeho mene udáva cenovku: 3,5 milióna. Je to reálne?
Je veľmi ťažké presne určiť jeho cenu. Markovič má určite väčší potenciál, než aký zatiaľ ukazuje jeho kariéra. Podľa mňa by mal hrať na vyššej úrovni, než kde sa doteraz pohyboval.
Podľa našich odhadov ho Slovan vykúpil za asi milión eur. Čo si o tom myslíte?
Podľa mňa ide o veľmi dobrú cenu. Markovič ešte neukázal celý svoj potenciál, ale ak bude pravidelne hrávať, Slovan ho môže v budúcnosti predať za výrazne vyššiu sumu.
Akú má Svetozar povahu?
Je veľmi bojovný a má rád súboje, no niekedy sa dokáže rýchlo rozčúliť.
V Slovane budú od začiatku od neho veľa očakávať. Zvládne veľký tlak?
Možno kedysi by to bolo náročné, ale za posledné roky nabral viac sebadôvery. Ak dostane dôveru od začiatku, v Slovane môže byť veľmi dôležitou postavou tímu.