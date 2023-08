Termín zápasu Svätý Jur - Slovan je známy. Piatoligista spravil originálnu pozvánku

SVÄTÝ JUR. V minulej sezóne sa ledva zachránili v piatej lige. Teraz dosiahli veľký úspech. V Slovnaft Cupe.

Futbalisti ŠK Svätý Jur vyzvú víťaza posledných dvoch ročníkov Niké ligy – ŠK Slovan Bratislava.

Vo vinohradníckom a vinárskom meste zavládla veľká eufória. Podobný zápas sa tam za vyše sto rokov nehral.

„Všetci sme o tom snívali. Chceli sme sa dostať do áčka Slovana, alebo proti nemu nastúpiť. To druhé sa nám splní. Je to úžasné, neskutočné,“ pre Sportnet po spečatení postupu povedal futbalista Svätého Jura Adam Fronc.