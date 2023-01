Pokorí Dolného 41 gólov? Kráľ strelcov na východe má opäť unikátne čísla

V ôsmich stretnutiach, to znamená v priemere takmer v každom druhom, sa presadil minimálne dvakrát. To už je bilancia, pri ktorej zbystrí pozornosť snáď každý fanúšik futbalu!

„Bola to určite moja životná jeseň. Nikdy som nedal viac gólov,“ nezaváhal ani na sekundu skúsený 35-ročný futbalista.

Jej strojca napriek tomu pôsobí mimoriadne skromne.

„Veľká vďaka patrí spoluhráčom, najmä Jarovi Kolbasovi. Jeho prihrávky sú také, že hocikto by tam bol, tie góly by dal. On má na tom najväčšiu zásluhu,“ zdôraznil Majerník.