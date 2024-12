Niké liga v číslach: Slovan vedie zaujímavú štatistiku. Kto najviac fauluje a presne prihráva?

Najviac namierili do konštrukcie bránky hráči ŠK Slovan Bratislava, a to až 11-krát. Hráči MŠK Žilina a DAC Dunajská Streda zhodne 10-krát. Trnava a Skalica trafili do žrde alebo do brvna 7-krát. Hráči Ružomberka 6-krát, Michalovčanom sa to podarilo 5-krát.

AS Trenčín a Dukla Banská Bystrica majú na konte 4 zásahy. Podbrezová a Komárno dosiahli zhodne po 3 zásahy, a hráči FC Košice uzatvárajú rebríček s 2 zásahmi do žrde alebo brvna.