Niké liga v číslach: Marcelli sa trápi, v Trenčíne žiaril mladík a za Michalovce skóroval Slovák

BRATISLAVA. Štvrté ligové kolo neprinieslo veľa gólov, padlo ich iba osem. Duel medzi Prešovom a DAC sa skončil bezgólovou remízou.
Po dlhých 14 rokoch sa na slovenské trávniky vrátil bývalý reprezentant Filip Kiss, ktorý v minulosti pôsobil v Interi Bratislava, Petržalke aj Slovane. Tentoraz si obliekol dres Komárna.
Komárňanom sa v úvode sezóny vôbec nedarí. Síce skórovali v každom stretnutí, no všetky zápasy prehrali a po štyroch kolách im patrí predposledná priečka.
Naopak, Podbrezová potvrdila pravidlo „môj dom – môj hrad“. Spolu so Slovanom a Trnavou je stále stopercentná na domácej pôde a doma ešte nezaváhala.
Dve tváre Komárna - pozitívnu z jarnej časti minulej sezóny a tú (zatiaľ) negatívnu z úvodu aktuálnej sezóny - ilustruje aj 25-ročný stredopoliar z Česka Dominik Žák, ktorý predvádza oveľa slabšie výkony oproti jarnej časti.
Minulú sezónu odohral 27 zápasov, v ktorých si pripísal 2 góly a 3 asistencie, priemerne mal 1,0 kľúčovej prihrávky na zápas a v defenzíve vynikal – v priemere 2,4 zákrokov a 0,7 zachytení lopty na zápas.
Do osobných súbojov išiel s úspešnosťou 56 % (8,4 vyhratých duelov na zápas) a priemerne podnikol 1,4 driblingu.
Aktuálna sezóna však ukazuje iný obraz. Po troch stretnutiach je na konte Žáka 0 gólov aj asistencií. Síce mierne zvýšil počet kľúčových prihrávok (1,3 na zápas), no v iných ukazovateľoch zaostáva.
Počet zákrokov klesol z 2,4 na 0,3, zachytenia lopty z 0,7 na 0,3 a duely vyhráva iba so 41 % úspešnosťou (4,0 na zápas). Jeho driblingová aktivita spadla na 0,3 pokusu za zápas.
Návštevnosť
- 6254 Prešov - DAC
- 4868 Slovan - Skalica
- 2109 Trenčín - Žilina
- 868 Ružomberok - Michalovce
- 865 Podbrezová - Komárno
Niečo výnimočné sa stalo cez víkend v Michalovciach, kde strelil gól slovenský hráč. Stopér Martin Bednár rozhodol zápas proti Ružomberku. Michalovce strelili v tejto sezóne 7 gólov ktoré dali 5 hráči z 5 rozdielnych národností.
Dvakrát skóroval hráč z Lotyšska Gytis Paulauskas a Angličan Ben Cottrell. Po jednom góle strelili Hugo Ahl zo Švédska, Samuel Ramos zo Španielska a Martin Bednár zo Slovenska.
Michalovčania prišli do Ružomberka iba s piatimi Slovákmi, s brankármi Jakubechom a Lukáčom, defenzívnymi hráčmi Čurmom, Pauschekom a Bednárom, a záložníkom Dankom.
Už viac ako dva roky čaká na prvoligový gól nová posila Ružomberka Ondřej Šašinka. Naposledy skóroval ešte 30. júla 2023 v drese Hradca Králové.
V zápase proti Michalovciam však na seba výraznejšie neupozornil. Tréner Smetana ho stiahol z ihriska už v 65. minúte, dovtedy stihol len 15 dotykov s loptou a päť presných prihrávok z desiatich pokusov (50 %).
Do štatistík si nezapísal žiadnu strelu ani kľúčovú prihrávku, prehral všetky štyri pozemné súboje a v hlavičkách uspel iba raz z troch pokusov.
Ružomberok má katastrofálny vstup do sezóny. Prehral všetky svoje doterajšie zápasy a v ofenzíve sa zmohol len na jediný gól.
Slovan proti Skalici (1:0) nastúpil s obmenenou zostavou a kapitánsku pásku si na ruku navliekol Filip Lichý, o ktorého sa v lete zaujímali Spartak Trnava aj Košice.
Výborný debut v belasom drese má za sebou kamerunský stopér Sidoine Fogning, ktorý odohral celých 90 minút a bol jednou z kľúčových postáv zápasu.
Priemerný vek základnej zostavy
- 28 Komárno
- 27,8 Prešov
- 26,8 Skalica
- 25,9 Michalovce
- 25,7 Žilina
- 24,4 Slovan
- 24,2 Ružomberok
- 24,1 DAC
- 23,7 Podbrezová
- 23,6 Trenčín
Fogning si pripísal až 95 dotykov s loptou, rozdal 74 presných prihrávok z 81 (91 % úspešnosť) a predviedol aj 14 dlhých prihrávok, z ktorých osem bolo presných.
Defenzívne dominoval - zaznamenal 6 odkopov, 3 úspešné zákroky a 1 zachytenie lopty, v osobných súbojoch bol veľmi silný (vyhral 4 z 5 pozemných a 5 zo 7 hlavičkových).
Zápas proti Skalici nevyšiel Ninovi Marcellimu, ktorý odohral 66 minút, no svoj potenciál tentoraz nepotvrdil.
Hoci sa dostal k trom zakončeniam (jedno smerovalo na bránku), v hre bol nepresný – z 18 prihrávok našlo spoluhráča len 11 (61 % úspešnosť). Jeho centre boli úplne neúčinné, keď ani jeden z piatich nenašiel adresáta.
Marcelli sa snažil o prieniky, no zo štyroch driblingov uspel iba raz, navyše stratil až 18 lôpt, čo je na krídelníka vysoké číslo.
Nedarilo sa ani hviezde Slovana Tigranovi Barseghyanovi, ktorý prišiel do hry v 66. minúte. Arménsky reprezentant sa k zakončeniu nedostal, mal len 13 dotykov s loptou a zo šiestich prihrávok uspel v piatich (75 %). Pripravil síce jednu šancu a z dvoch centrov bol jeden presný, no inak bol nevýrazný. Päťkrát prišiel o loptu a nevyhral ani jeden osobný súboj.
Marcelli odohral v roku 2025 v drese Slovana 23 súťažných zápasov, no do štatistík sa zapísal len minimálne – strelil jediný gól (proti Trenčínu) a pridal dve asistencie (proti Trnave a Zrinjski Mostar).
Na štadióne Tatrana Prešov sme opäť videli tradičný prešovský betón. Domáci ubránili favorizovaných hráčov DAC a zápas sa skončil bez gólov.
Veľkou ranou pre DAC bol moment, keď Prešovský hráč Filip Souček zlomil nohu Matejovi Trusovi, ktorý prekvapujúco nastúpil na pravej strane obrany.
Výborný výkon podal brankár Tatrana Pavol Bajza, ktorý zlikvidoval tri strely hostí, z toho dve priamo z vnútra šestnástky. Mal 52 dotykov s loptou a rozdal 22 presných prihrávok zo 36 (61 %), pričom presne poslal aj 9 z 23 dlhých lôpt.
Na opačnej strane ihriska znovu potvrdil svoju formu stopér DAC Dunajská Streda Taras Kacharaba. Odohral 90 minút, nazbieral až 110 dotykov a prihrával s úspešnosťou 89 % (81/91).
Defenzívne si pripísal 5 odkopov, 2 zablokované strely, 2 zachytenia lopty a 1 úspešný zákrok v osobnom súboji. Dominoval aj v rozohrávke – z 13 dlhých lôpt presne trafil až 10.
V Trenčíne sme videli ofenzívne stretnutie s tromi gólmi, v ktorom domáci futbalisti zdolali Žilinu 2:1. Hrdinom zápasu sa stal 19-ročný Tadeáš Hájovský, ktorý odohral kompletných 90 minút a výrazne sa podpísal pod víťazstvo Trenčína.
Hájovský strelil jeden gól a pridal aj asistenciu, čím priamo zariadil oba góly domácich. Celkovo mal 50 dotykov s loptou, rozdal 26 presných prihrávok z 33 (79 % úspešnosť), pripravil dve šance a vytvoril aj jednu veľkú príležitosť.
Do zakončenia sa dostal viackrát – vyslal tri strely, z toho jednu na bránu. V defenzíve bol aktívny, keď pridal 4 úspešné tackly, 1 zachytenie lopty a 1 zablokovanú strelu.