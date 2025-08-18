Ak sú penalty lotéria, asi to nebudú Euromilióny (tréneroviny)

BRATISLAVA. Jeseň ešte ďaleko a tak miesto lístia padajú naši zástupcovia v Európe. Slovan sa hotoval na vyradenie Kajratu, doma však vyhral iba 1:0 a v penaltách znovu potvrdil svoj mindset šampióna Tigran. Ak sú penalty lotéria, Tigran by si nemal kupovať už ani šúchacie žreby na pošte.
Jedno kolo postojí aj mladý Vlado, ktorý ako správny kapitán po zápase kopol člena realizačného tímu Kajratu. Bol to asi jeho druhý presný zásah za posledný rok. Nie, že by si chalan za svoje gesto k fanúšikom nezaslúžil, ale možno to mohol byť niekto iný, ako zase len Vlado.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
O zázrak bojoval Spartak a keď sa išlo do polčasu za stavu 0:1, v súčte zápasov už 0:4, neverili ani bufetári. Ale malý zázrak sa v Trnave stal a Spartak zápas dostal do predĺženia. Ak by ho komentoval Slávo Jurko, ide polovica divákov v piatok ušnému. V predĺžení si to Rumuni jedným rohovým kopom postrážili a Martin Škrtel bude musieť do Turecka vycestovať už len za svoje.
ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 1:0
4 868 divákov
Ťažké je naladiť sa na Skalicu po emočnom vrchole a páde, ktorý belasí zažili v utorok večer. S vedomím, že o 4 dni si to Old Boys Pressburg rozdajú so starým známym súperom.
Na Tehelné pole pricestujú Young Boys Bern. Ak existuje prototyp neobľúbeného súpera, ktorý hre Slovana absolútne nesedí, je to toto po umelej tráve behajúce mužstvo.
Skalica si to v sobotu ale prišla užiť naplno, v týždni si totiž z Ružomberka doniesla s prehľadom 3 body a nemala sa za čo hanbiť ani po zápase s majstrom.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Skalica
Pod tiahou okolností a šetrenia dostali priestor aj nové posily, teda hráči. Tí, na ktorých podľa slov generálneho pracovali v klube už od januára a tak tá Liga majstrov tento rok aj dopadla. V bránke stál dokonca dvojník generálneho riaditeľa, Matúš Macík.
Podľa slov trénera Weissa je na tréningu neprekonateľný, čomu sa hlavne po utorkovom zápase aj celkom dá veriť. Galacticos začali zápas z lavičky, do hry sa dostali v jednej vlne po hodine hry a efekt to malo rovnaký, ako v utorok.
Slovan nakoniec vykúpila obeť vypadnutia s Kajratom, Danylo Ihnatenko. Po priamom kope Nina Marcelliho. Dvaja chalani, ktorí si zápas proti Kajratu fakt užili dosýtosti aj bez toho, aby mali all you can eat vo VIPke.
A Martin Junas sám vie, že už pochytal aj oveľa lepšie kopnuté priame kopy. Lopta mu však vypadla pred Ukrajinca a Skalici nebolo nič platné, že raz Macíka zachránila žrď a raz brvno.
Za tyčky a nové, fakt veľmi pekné dresy, ktoré Skalica v týždni predstavila, sa ešte body rozdávať nezačali.
AS Trenčín - MŠK Žilina 2:1
2 109 divákov
Zápas o prvé, resp. druhé miesto sa hral v Trenčíne. Toto keby niekto pred koncom minulej sezóny povedal Ivanovi Galádovi, priviaže sa k radiátoru a nikdy neodíde. Trenčín pod Monizom zatiaľ funguje a s 9 bodmi počítali na klube možno niekedy v októbri.
Žilina mala šancu v prípade víťazstva ísť dokonca na prvé miesto a ohroziť tak pole position Spartaka.
Súboj dvoch milovníkov umelej trávy priniesol asi najkrajší zápas kola. Aj keď teda to je pri kvalite zvyšných 4 zápasov asi ako prísť na matematickú olympiádu ĽSNS.
Čo bolo skôr? Sliepka, alebo vajce? Guľa, alebo Ševela? To nikdy nezistíme. Dôležité je, že Trenčín po takmer 6 rokoch doma porazil Žilinu. A že ako. 27 : 9 na strely vyzerá ako hádzaná.
Úvod mali žlto-zelení dobrí, za necelých 20 minút to dvakrát poslali do žrde a keď už ani tieto varovania domáci nepochopili, utiekol Bari s Kaprálikom. Kaprálikdorepre prekonal Katiča, radosť mu nachvíľu zobral VAR, ale kto sa smeje nadvakrát, ten sa smeje najlepšie.
Lenže potom sa Žilina na jej pomery až veľmi stiahla a všetko si to zobral do svojich rúk Tadeáš Hájovský. Do polčasu vyrovnal takou bombou, že sa Belko ani nesnažil hodiť a Zvolo si rovno strihal do gólu mesiaca.
A v druhom polčase hostia doplatili na svoju snahu hrať konštruktívne fakt za každej situácie.
Hájovský si všimol Belkovu snahu prelobovať prvú pressingovú líniu pri odkope od brány, loptu vrátil na Khana, ktorý poslal Kašu na komentovanú prehliadku trenčianskeho hradu a Belko znovu ťahal loptu zo sita.
FC Tatran Prešov - FK DAC Dunajská Streda 0:0
6 254 divákov
Prešovčania majú krst ligovým ohňom za sebou a zo 4 zápasov proti TOP tímom poslednej sezóny si odnášajú 2 body. Čo by za ne dali v takom Ružomberku. Nováčikovi sa tak až teraz začínajú zápasy, v ktorých by mohol poškuľovať po ďalších bodoch.
Ale kým v Trnave a Žiline aj reálne siahal na prekvapenie, doma proti Dunajskej dal pamätníkom spomenúť na legendárny prešovský betón a keď najbližšie príde na Slovensko pápež, mal by sa zastaviť aj v Prešove, kde pri domácich stáli všetci svätí.
VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Dunajská Streda
Ale na to a tri nastrelené Bajzove žŕdky sa história pýtať nebude. Bod je bod a Damir Redzic sa osamosatatnil na čele strelcov do žrde. Najprv svoj prvopolčasový slalom zakončil kombináciou brvno-žrď, v druhom polčase už mu stačila iba ortodoxná žrďka.
Na taktiku Prešova nebolo treba 25 členný tím videoanalytikov Midtjyllandu ani Legolandu. Vzadu to ustáť a vpredu dúfať, že sa ujme buď Součekova, alebo Regáliho bomba z nadstaveného času.
Jedna priestor brány trafila, druhá opustila mesto a tretia zlomila Trusovi píšťalu. Mateja tak čaká minimálne 6 mesiacov bez futbalu.
FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno 2:1
865 divákov
Pred 2 rokmi sme mali v lige mužstvo, ktoré hrávalo svoje domáce zápasy v Zlatých Moravciach, hralo pekný futbal, len teda za krásu nezískavalo body a z ligy vypadlo. Po prvých 3 zápasoch sa to isté dá v tejto sezóne povedať aj o Komárne. Miki Radványi po zápase na tlačovke penil ako teplý Radler, podľa neho totiž prehralo lepšie mužstvo.
Možno mal aj pravdu, ale za to, ako jeho mužstvo bránil pri góloch Smékala a Demla, by si zaslúžilo hrávať miesto ViOn arény v Seredi. Na výborný Bajzov výkon nadviazal gólman Podbrezovej Rehák. Krátky a to doslova, bol len pri hlavičke Smékala.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Podbrezová - Komárno
MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 0:1
868 divákov
Aktivujte Nora Hrčnára, Ružomberok po štyroch zápasoch novej sezóny pripomína jeden veľký PPPP projekt. Liptáci reagujú naozaj nečakane, do kádra plného Čechov a Slovákov, prichádza ďalší Čech, obranca Endl.
Opačný problém má Anton Šoltis, ktorý si musel zaplatiť pro verziu Duolinga. V kabíne zemplínčanov vysedáva až 13 národností. Slovákov buď nedokážu zaplatiť, alebo si z východniarskeho trojlístka vyberú radšej Prešov či Košice.
Smetana znovu nie je spokojný s tým, ako ide jeho mužstvo za víťazstvami. Zatiaľ teda nejde vôbec a ďašie body mu ušli doma proti Michalovciam. Všetko mohlo byť inak, ak by v 6.minúte z dvojšance Gomola s Domonkosom miesto žrde a Lukáča trafili do siete.
Alebo v 30. minúte Šulek na jednom zo svojich ofenzívnych výletov. Ružomberku chýba v útoku niečo iné, ako poctivo pracujúci futbalisti, ktorí v prípade potreby vedia súperovi znechutiť zápas.
A tak bola pri všetkom podstatnom nová Smetanova posila. Po rohu Musáka predlžoval loptu Paulaskas a za Endlom sa vyrojil o hlavu vyšši Bednár. V druhom polčase sa dostal do hry už aj Hladík, ale asi najväčšu šancu na bod zahodil po voleji Grygar. Aby domácim nebolo ľuto, do klubu spaľovačo sa po nájazde na Ťapaja pridal aj Ramos.