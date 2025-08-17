Skuhravý, Radványi aj Smetana sú pod tlakom. Ktorý tréner skončí prvý?

BRATISLAVA. Po štyroch kolách Niké ligy sú až tri tímy bez bodového zisku - Košice, Komárno a Ružomberok. Košice odohrali zatiaľ iba dva ligové zápasy, Komárno tri a Ružomberok štyri, no ich spoločným menovateľom je nula v tabuľke.
Košice v tejto sezóne ešte nezvíťazili ani v jednom zo štyroch súťažných duelov, 1:1 a 2:3 proti Neman Grodno (predkolo Konferenčnej ligy), 0:1 proti Trenčínu (Niké liga), 1:3 proti Podbrezovej (Niké liga).
Tréner Roman Skuhravý pred ligovým zápasom proti Trenčínu na klubovej stránke priznal: „Množstvo vecí je na tíme ešte takpovediac surových a vyžadujú si čas, až kým sa dopracujeme do štádia, ktoré bude mať potrebné parametre.“
Skuhravý podpísal s Košicami v marci 2025 novú zmluvu do roku 2027. Odvtedy viedol mužstvo v 16 súťažných zápasoch s bilanciou: 4 výhry – 4 remízy – 8 prehier.
Podobné štatistiky mal aj pri svojej predchádzajúcej zastávke v Podbrezovej, kde po predĺžení kontraktu v novembri 2023 dokázal v 21 zápasoch vyhrať len 4-krát, zaznamenal 3 remízy a až 14 prehier. V lete 2024 tam svoje pôsobenie ukončil.
Pod veľkým tlakom sa ocitá aj tréner Ondřej Smetana. Ružomberok v úvodných štyroch kolách prehral všetky zápasy a strelil iba jediný gól – do siete Skalice.
V podcaste Bavme sa o lige sa k situácii vyjadril komentátor Andrej Zvolenský: „Smetana verí, že sa s Ružomberkom dostane tam, kde bol pod ním, ale potrebuje čas. A to je komodita, s ktorou v Ružomberku veľmi narábať nevedia. Ja si myslím, že mužstvo pod vedením Smetanu pôjde hore.“
Dôkazom, že vedenie Ružomberka nedáva trénerom veľa času, je aj odvolanie Radima Kučeru po štyroch prehrách v rade v minulej sezóne.
Ružomberok trápi najmä ofenzíva, ktorá v štyroch zápasoch skórovala iba raz. Spolu s Košicami, ktoré odohrali dva ligové zápasy, má najhorší útok v súťaži.
Smetanova trénerská kariéra bola v posledných rokoch turbulentná. V lete 2023 pôsobil ešte v tretej českej lige v Hlučíne, odkiaľ v októbri prestúpil do Ružomberka.
Po roku a mesiaci ho klub uvoľnil do Slovácka za 100-tisíc eur, kde vydržal len 13 zápasov. V apríli 2025, len osem dní po odchode zo Slovácka, sa opäť upísal Ružomberku.
Zatiaľ odkoučoval 12 duelov. Prehral aj finále Slovenského pohára, no na jar sa mu podaril výrazný úspech, keď zachránil tím v Niké lige.
Už budúci týždeň sa stretnú vo vzájomnom súboji dva kluby s nulou - do Košíc zavíta Ružomberok.
Nedarí sa ani Komárnu, ktoré vedie miestna legenda Mikuláš Radványi. Ten už odkoučoval 141 zápasov na lavičke Komárna, v tejto sezóne má však na konte tri prehry.
Pozitívom je aspoň fakt, že pri každej prehre Komárno strelilo gól. Často sa hovorí, že druhá sezóna je oveľa ťažšia ako prvá - potvrdili by to aj hráči z Liptovského Mikuláša, ktorí v najvyššej súťaži vydržali práve dve sezóny. Táto sezóna je druhá ligová pre Komárno.
V minulom ligovom ročníku prišli prvé trénerské zmeny už začiatkom septembra. Zo Skalice odišiel Pavol Majerník a v ten istý deň skončil aj Vladimír Cifranič v Podbrezovej, kde ho nahradil jeho doterajší asistent Štefan Markulík.