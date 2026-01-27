Neapol s Lobotkom musí vyhrať. Mourinho proti Realu a Arsenal o ďalšie víťazstvo

Bohatý program s osemnástimi zápasmi v rovnakom čase (21.00 h) prinesie stredajšie záverečné 8. kolo ligovej fázy futbalovej Ligy majstrov. Istotu priameho postupu do osemfinále majú pred vyvrcholením dlhodobej časti iba hráči Arsenalu a Bayernu Mníchov.
Medzi osmičku najlepších, ktorá sa vyhne play off, sa budú chcieť dostať obhajcovia titulu Paríž Saint-Germain, historicky najúspešnejší klub súťaže Real Madrid či FC Liverpool, ktorý prežíva krízu v domácej Premier League.
Arsenal môže vyhrať všetky zápasy
Arsenal by sa mohol stať prvým tímom od zavedenia nového ligového formátu LM, ktorý zvládne všetkých osem zápasov bez zaváhania.
Pozíciu má na to výbornú, keďže v záverečnom stretnutí čaká „kanonierov“ posledný tím súťaže - kazašský Kajrat Almaty. Arsenal našiel premožiteľa po sérii 13 víťazných zápasoch vo všetkých súťažiach, keď podľahol doma Manchestru United 2:3.
„Musíme sa z toho poučiť. Prehry sú súčasťou hry a musíte ich prijať a pripomenúť hráčom, akí sú dobrí. Keď remizujete a prehrávate, vtedy musíte ukázať súdržnosť a jednotu,“ reagoval hlavný tréner Londýnčanov Mikel Arteta po prehre s „červenými diablami“.
Trojbodový zápis na ihrisku Benficy Lisabon prinesie definitívu postupu do osemfinále hráčom Realu Madrid, ktorým patrí s 15 bodmi priebežné 3. miesto. „Bielemu baletu“ stojí v ceste tím vedený ich bývalým kormidelníkom Josem Mourinhom.
Lisabončania sú v tabuľke so ziskom 6 bodov až na 29. priečka, no stále majú malú nádej, že sa predstavia v play off, potrebujú však zdolať Real v kombinácii s priaznivými výsledkami ostatných zápasov.
Na lavičkách to bude súboj učiteľa so svojím žiak. Mourinho viedol Madridčanov medzi rokmi 2010 až 2013, keď na pravom kraji obrany naskakoval Alvaro Arbeloa - súčasný kormidelník Realu.
Napriek ich predchádzajúcemu spojeniu sa Mourinho nedávno vyjadril bez servítky na vymenovanie málo skúseného 43-ročného Španiela za hlavného kouča slávneho veľkoklubu. „Som prekvapený, keď tréneri bez histórie dostanú príležitosť viesť najdôležitejšie kluby na svete,“ vyhlásil počas minulého týždňa 63-ročný Portugalčan.
Jeho o dvadsať rokov mladší náprotivok reagoval s pokojom: „Viete čo pre mňa tréner Mourinho znamená. Ak taký tréner hovorí, najmä on, dobre ho počúvam a analyzujem jeho slová.“
Liverpool prežíva turbulentné obdobie
Štvrtý Liverpool má na konte rovnaký počet bodov ako Real. „The Reds“ však prežíva turbulentné obdobie a v ohrozenej pozícii je hlavný kouč Arne Slot. Úradujúci anglický šampión nedokázal bodovať naplno v piatich ligových stretnutiach za sebou, no postup do osemfinále má vo svojich rukách.
Na Anfielde zavíta azerbajdžanský FK Karabach, ktorý bojuje o historický postup do vyraďovacej fázy a s 10 bodmi mu patrí 18. pozícia. Liverpoolčania hľadajú formu z predošlého ročníka a čoraz viac silnejú špekulácie o zmene na trénerskom poste, na ktorý by mal podľa britských médií zasadnúť bývalý hráč Liverpoolu a v tejto sezóne odvolaný tréner Realu Madrid Xabi Alonso.
Duel medzi Liverpoolom a Karabachom má aj slovenskú rozhodcovskú stopu. V pozícii hlavného arbitra ho povedie Ivan Kružliak, na čiarach mu budú asistovať jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom je Peter Kráľovič.
Prekvapením doterajšieho priebehu hlavnej fázy je Tottenham Hotspur, ktorý je v anglickej Premier League až na 14. mieste, no v pohárovej Európe sa mu darí. „Kohútov“ s istotou posunie medzi osem najlepších tímov prípadný triumf nad Eintrachtom Frankfurt. Naopak, v neľahkej pozícii je PSG.
Suverén predošlej sezóny figuruje na 6. pozícii s 13 bodmi a v záverečnom kole potrebuje zdolať anglický Newcastle, ktorý je s rovnakým počtom o skóre horší na 7. priečke.
Neapol s Lobotkom na pokraji vyradenia
Na pokraji vyradenia zo súťaže je SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom. „Partenopei“ si môžu zabezpečiť účasť medzi 24-kou postupujúcich tímov iba v prípade trojbodového zápisu proti FC Chelsea.
„The Blues“ figurujú na 8. mieste a takisto potrebujú vyhrať. Motiváciu navyše má súčasný kouč úradujúceho talianskeho šampióna Antonio Conte, ktorý viedol klub zo Stamford Bridge v rokoch 2016 až 2018 a získal s ním titul v Premier League (2016/17).
Neapol však prechádza náročným obdobím, naplno dokázal bodovať iba v jedinom z predošlých piatich ligových duelov, pričom počas víkendu prehral na pôde Juventusu 0:3.
Contemu chýbajú viacerí hráči, zdravotné problémy do hry nepustia Kevina De Bruyneho, Franka Aguissu, Bena Gilmoura, Mattea Politana, Amira Rrahmaniho, Davida Neresa ani brankára Vanju Milikoviča-Saviča. Po stretnutí so „starou dámou“ vyjadril Conte svoju frustráciu nad maródkou v tíme.
Podľa vlastných slov nasadil prvýkrát v kariére hráča, ktorého nevidel na žiadnom tréningu, čím myslel útočníka Giovanneho.
Dvadsaťdvaročný Brazílčan prišiel pod Vezuv z Hellasu Verona. „Chlapci potrebujú veľkú podporu od fanúšikov. Prechádzame ťažkým obdobím a očakávam, že naši priaznivci budú tím podporovať,“ vyhlásil 56-ročný Conte.
Na trinástich bodoch je Atletico Madrid, ktoré mupatrí 12. priečka. „Los Colchoneros“ sa v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom naladilo na záverečný súboj proti FK Bodö/Glimt víťazstvom nad RCD Mallorca 3:0.
Mimo elitnú osmičku je zatiaľ aj deviata Barcelona s 13 bodmi na konte, ktorú čaká súboj s FC Kodaň.
Rovnaký počet má jedenásty Manchester City, ktorý doma hostí turecký Galatasaray Istanbul. Štrnáste miesto patrí s 12 bodmi minuloročnému finalistovi Interu Miláno, „nerazzurri“ nastúpia na pôde šestnástej Borussie Dortmund. „Žlto-čierni“ ešte nemajú s 11 bodmi istotu baráže.
Účasť vo vyraďovacích bojoch prostredníctvom play off o osemfinále si zabezpečilo v doterajšom priebehu dovedna 15 tímov.
Postupovú definitívu zatiaľ nepozná 17 mužstiev, pričom kvarteto Kajrat Almaty, FC Villarreal, Eintrach Frankfurt a SK Slavia Praha aj s dvojicou slovenských útočníkov Ivanom Schranzom a Erikom Prekopom sa muselo zmieriť s koncom v prebiehajúcej edícii LM.
Program záverečného 8. kola
Streda 28. januára
21:00 Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo
21:00 PSV Eindhoven - Bayern Mníchov
21:00 Paríž Saint-Germain - Newcastle United
21:00 Pafos FC - SK Slavia Praha
21:00 SSC Neapol - FC Chelsea
21:00 AS Monaco - Juventus FC
21:00 Manchester City - Galatasaray Istanbul
21:00 FC Liverpool - FK Karabach /rozhodujú: Ivan Kružliak - Branislav Hancko, Ján Pozor (všetci SR)/
21:00 Bayer Leverkusen - CF Villarreal
21:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
21:00 Borussia Dortmund - Inter Miláno
21:00 FC Bruggy - Olympique Marseille
21:00 Benfica Lisabon - Real Madrid
21:00 FC Barcelona - FC Kodaň
21:00 Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt
21:00 Athletic Bilbao - Sporting Lisabon
21:00 FC Arsenal - Kajrat Almaty
21:00 Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus