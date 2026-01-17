Jediný, nádherný. Všetci ho označili za najlepšieho. Lobotka vytiahol tromf

Oslavoval gestom bozku a srdiečka smerom k tribúnam. Potom ho spoluhráč Sam Beukema zo spontánnej radosti chytil, objal a zdvihol do vzduchu. Stanislav Lobotka dal gól – a celý štadión pochopil, že sa práve stalo niečo výnimočné. Nielen pre zápas, ale aj pre samotného hráča.
„Stanislavoooo,“ reval viackrát hlásateľ na štadióne Diega Maradonu. A ľudia ho doplnili svorne: „Lobotka.“
O pár desiatok minút neskôr si slovenský reprezentant preberal oficiálnu cenu pre muža zápasu. Takmer všetky médiá a štatistické portály mu udelili najvyššiu známku zo všetkých hráčov na ihrisku. Hral presne tak, ako ho v Neapole poznajú: spoľahlivo, pokojne, s minimom chýb v rozohrávke. A tentoraz k tomu pridal aj niečo navyše – gól, ktorý rozhodol.
Bol jediný a nádherný
Lobotka skóroval po 1 251 dňoch, teda po viac než troch rokoch. A urobil to štýlovo. Dokonalá koordinácia, nízky volej z hranice šestnástky a presné zakončenie. V 7. minúte zápasu proti Sassuolu rozvlnil sieť a zabezpečil SSC Neapol víťazstvo 1:0 v 21. kole Serie A.
Bol to jediný gól zápasu. A bol nádherný. Strela z voleja z hranice šestnástky, bez prípravy, bez zaváhania. Moment, ktorý rozhodol večer a posunul úradujúceho talianskeho majstra bližšie k špičke tabuľky. Neapol sa bodovo dotiahol na druhé AC Miláno, ktoré má zápas k dobru, a na vedúci Inter Miláno stráca šesť bodov.
Lobotka však nebol len autorom rozhodujúceho zásahu. Jeho čísla opäť vypovedali o totálnej kontrole hry. Úspešnosť prihrávok dosiahla 96 percent, zaznamenal 83 dotykov s loptou – najviac zo všetkých hráčov na ihrisku. Tempo zápasu určoval on.
Tretí gól za SSC
„Som veľmi šťastný, po dvoch rokoch som opäť skóroval. Mohli sme hrať lepšie, ale je to v poriadku. Získať opäť titul? Bude to ťažké, čaká nás ešte veľa zápasov. Aj keď hráme proti menej silným tímom, je to náročné. Každý zápas musíme hrať ako finále,“ povedal po stretnutí.
Pre Lobotku to bol tretí gól v drese SSC Neapol, tretí v Serie A a vôbec prvý pod vedením trénera Antonia Conteho. A symbolicky – všetky tri boli parádne. Nie náhodné dorážky, ale technicky čisté zásahy, ktoré zvýraznili jeho futbalovú inteligenciu.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Sassuolo
Talianske médiá sa zhodli.
„Jeho strela bola spektakulárna. Rozhodla zápas hneď na začiatku a priniesla mu radosť z gólu v drese Azzurri po troch a pol rokoch abstinencie. Rozhodujúci,“ napísal Di Stefano Fonsato z Eurosportu.
Výnimočný hráč
„Naposledy skóroval v Serie A v auguste 2022. Strieľanie gólov nie je jeho silnou stránkou, ale ak ju pridáme k tisícom iných dobrých vecí, ktoré robí v každom zápase, vrátane dnešného, stáva sa výnimočným hráčom,“ hodnotil portál tuttomercatoweb.
„Ovládal loptu oveľa viac ako ktorýkoľvek jeho spoluhráč,“ zdôraznil calcionapoli24.it.
„Strelil vzácny gól presnou strelou spoza šestnástky. Dobre zvládal tempo hry,“ doplnil ilmessaggero.com.
„Dal gól, ale jeho práca je vždy perfektná,“ potvrdil iamnaples.it.
Sviatočný strelec
Nie je to jeho hlavná úloha. A práve preto to malo takú váhu. Stanislav Lobotka nerozhoduje zápasy gólmi často. No keď sa k jeho tradičnej presnosti, pokoju a schopnosti riadiť hru pridá aj moment, ktorý rozhodne, je z toho výkon, ktorý sa v Neapole zapisuje hlboko do pamäti.
„Je to sviatočný strelec,“ opisoval komentátor Sport 1. Tri góly dal ešte v drese AS Trenčín. Štyrikrát skóroval za národný tím. Trikrát sa presadil na seniorskej úrovni aj v drese béčka Ajaxu Amsterdam.
„Tento mimoriadny hráč nemá medzi svojimi kľúčovými vlastnosťami strieľanie gólov, a to je možno to, čo mu bráni stať sa absolútnou medzinárodnou superstar,“ známy glosátor Umberto Chiariello.
Lobotka prišiel do Neapola začiatkom roka 2020, je to už jeho siedma sezóna. V drese SSC odohral už 221 zápasov, z toho 177 v Seria A.