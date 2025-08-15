Zázrak sa nestal, ale s Trnavou treba počítať. Stále sme verili v obrat, vraví Ščasný

TRNAVA. Štvrtkový večer na Štadióne Antona Malatinského v Trnave nemal ďaleko od futbalového zázraku.
Spartak Trnava sa v odvete 3. predkola Konferenčnej ligy proti rumunskej CS Universitatea Craiova dokázal vrátiť do hry o postup, ale ani sympatický bojovný výkon mu napokon nestačil.
Mužstvo pod vedením staronového trénera Michal Ščasného však účasť v pohárovej Európe zakončilo prísľubom, že v tejto sezóne s ním treba v domácich súťažiach počítať.
Po minulotýždňovej prehre v Rumunsku 0:3 to s „andelmi“ vyzeralo na jasný koniec. Ešte pred domácou odvetou sa však v Trnave ozývali hlasy nádeje a zázrak sa takmer stal skutočnosťou.
Skóre vo štvrtok síce otvorili hostia, ale krátko nato vyrovnal Miloš Kratochvíl a keď sa po zmene strán v rýchlom slede presadili Patrick Nwadike s Philipom Azangom, nádej Spartaka vzplanula.
Predĺženie si napokon v 80. minúte vynútil striedajúci Timotej Kudlička. V ňom preklopil misky váh na stranu Craiovy Tudor Baluta a poistku pridal tri minúty pred koncom Steven Nsimba.
V mužstve je brutálna sila
„Samozrejme, teraz sme sklamaní. Je smútok v šatni aj v realizačnom tíme, to je prirodzená vec. Ale už sme v šatni mali slovo a nič nekončí. Mohlo to skončiť 0:4 a teraz by sme boli na tom ešte horšie, že by nás sfúkli dva zápasy po sebe.
Ale ja som to povedal už na začiatku, v tomto mužstve je brutálna sila, ktorá je umocnená našimi fanúšikmi. Toto treba využiť, aby sme tieto zápasy a takéto zážitky mali aj na budúci rok. Treba urobiť čo najviac aj v lige.
Pre nás jednoznačne teraz oddýchnuť, pripraviť sa na Komárno a na ďalšie zápasy v lige, lebo to je teraz pre nás najpodstatnejšie,“ uviedol Ščasný na pozápasovej tlačovej konferencii.
VIDEO: Tréner Ščasný na pozápasovej tlačovej konferencii
Kapitán tímu v európskych súťažiach Roman Procházka mal po súboji zmiešané pocity. Na jednej strane prevládala hrdosť, na druhej sklamanie. Pripomenul však, že mužstvo netreba v ťažkých situáciách podceňovať.
„Bolo dôležité, že do polčasu sme ešte aspoň vyrovnali. Aj keď sme cez polčas sedeli v šatni, nejako sme stále verili. Tak ako sme verili pred zápasom a všetci si z nás robili srandu, že čo to hovoríme, že aký zázrak tu ideme robiť.
Vedeli sme, že keď dáme druhý gól, že sa chytia ľudia ešte viac a že to dáme na tej emócii, eufórii a že si tie šance vytvoríme. A bola otázka času, kedy ich začneme premieňať. Hlavne nám to ukázalo, akú máme obrovskú silu v tom mužstve, či už mentálnu alebo hráčsku.
Takisto s výbornými fanúšikmi a verím, že keď budú na každý domáci zápas chodiť v takomto počte, tak budeme mega silní a že to budeme v tej lige dokazovať,“ skonštatoval defenzívny stredopoliar.
„Myslím si, že máme na čom stavať a ukázali sme, že máme kvalitu. Možno nám nikto ani neveril, ale hovorili sme si, že na tomto štadióne je všetko možné. Verili sme tomu a skoro sa to podarilo.
Ale veľmi to mrzí, lebo aj s Häckenom sme dostali v poslednej situácii z rohu gól, teraz bol zase z rohu. Neboli to nejaké situácie, že by nás prehrali, že by tlačili. Skôr si myslím, že sme mali smolu,“ nadviazal na jeho slová Kudlička.
Skvelé striedania
Ščasnému sa počas stretnutia vyplatilo hneď prvé striedanie, keď po hodine hry poslal na trávnik Cedrica Badola, Giorgiho Mojscrapišviliho a spomínaného Kudličku.
Druhý menovaný si pripísal dve asistencie a Kudlička poslal premiérovým zásahom v drese Spartaka duel do predĺženia.
„Potrebovali sme to oživiť. Najprv malo byť dvojité striedanie a ja som potom hneď reagoval, že pôjdeme aj trojité, aby sme tam napumpovali čo najviac živej sily. Oplatilo sa, takže iba škoda, že sme tu nedotiahli,“ vysvetlil svoje rozhodnutie český kouč.
Jeho trénerský um po zápase chválil aj rumunský kormidelník Mirel Radoi, podľa ktorého má Spartak schopnosti na to, aby dokázal vyhrať ligu.
Ščasný si myslí, že na domácej scéne Spartaku pomôže hlavne emócia: „Kvalita v mužstve jednoznačne je. Tú emóciu, ktorú sme videli hlavne v druhom polčase, musíme dať do každého stretnutia a potom nemám strach, že by sme nezvládali zápasy.
Musíme zvládať duely, ktoré budú veľmi ťažké aj vonku. Je tam sila, ale musí tam byť aj energia, emócia a nasadenie. To je to poučenie, že môžeme si ísť za nejakými snami, ale bez toho to nepôjde.“
Procházku, ktorému fanúšikovia pred výkopom venovali choreo, trápil hlavne rozhodujúci gól zo 101. minúty. Baluta krkolomne poslal loptu do brány po rohovom kope.
„Podľa mňa strašne smolný a hlúpy gól z rohu. Ťažko povedať, čo by sa dialo potom. Stále som veril, aj keď sme ho dostali, že ešte si vytvoríme nejaké šance. Ale už sme asi potom nemali silu, vrátiť sa toľkýkrát do zápasu už bolo v tom predĺžení náročné,“ povzdychol si 36-ročný hráč.
V úvode sezóny na seba upútal pozornosť o 15 rokov mladší Kudlička, ktorý prišiel do tímu na ročné hosťovanie z Malženíc.
„Potrebuje ešte nejaký čas, to sme videli. Som veľmi rád, že dal gól, možno z neho opadlo to, že sa trápil v lige. Aj keď nám pomohol na Malte, aj keď nám pomohol v Häckene, tak dostával sa stále do šancí a nedal tie, ktoré mal.
To prostredie je ťažké. Aj keď to berú tak, že je v podstate odchovanec, nejaký priestor bude mať. Som rád, že mu to tam padlo, ale nechcel by som nejakým spôsobom preceňovať ten jeden gól.
Dali sme ho tam preto, lebo je veľmi agresívny v tých pressingových veciach, čo aj splnil. Na druhú stranu si nevie až tak rozložiť sily. Niekedy mu ešte chýba taká skúsenosť, keď nemáme možnosť ísť do prečíslení, tak to chce zrýchľovať.
Niekedy to treba ukľudniť, počkať na ostatných a ísť do postupného útoku, takže tieto veci ešte musí nejakým spôsobom doladiť,“ povedal na adresu mladého ofenzívneho stredopoliara Ščasný.
Spartak môže napriek vypadnutiu hovoriť o dobrom vstupe do sezóny, v novom ročníku má bilanciu šesť víťazstiev, remízu a dve prehry. Na domácom štadióne odohral päť zápasov a v troch z nich strelil aspoň tri góly.
V najvyššej slovenskej súťaži je navyše po troch kolách jediný stopercentný. Tento víkend ho čaká oddych, keďže pre účinkovanie v Európe si odložil stretnutie s Košicami.
Najbližšie si v nedeľu 24. augusta zmeria sily s Komárnom, duel sa odohrá v Zlatých Moravciach.