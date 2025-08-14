Zázračný obrat bol blízko. Trnava končí európsku púť po heroickom výkone

Konferenčná liga - odveta 3. predkola
FC Spartak Trnava - CS Universitatea Craiova 4:3 pp (4:1, 1:1)
Góly: 36. Kratochvíl, 63. Nwadike, 68. Azango, 80. Kudlička - 32. Baiaram, 101. Baluta, 117. Nsimba.
Rozhodcovia: Attwell - Betts, Davies (všetci Ang.), ŽK: Mikovič, Kudlička - Screciu, Teles, Romančuk,
Diváci: 9337
/prvý zápas: 0:3, postúpila Craiova/
FC Spartak Trnava: Frelih - Koštrna (114. Daniel), Nwadike, Karhan - Holík, Kratochvíl (61. Mojscrapišvili), Procházka (106. Sabo), Mikovič - Azango (106. Gong), Ďuriš (61. Kudlička), Skrbo (61. Badolo)
CS Universitatea Craiova: Isenko - Romančuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles (72. Mekvabišvili), Baluta (119. Cretu), Cicaldau (72. Mogos), Stefan (84. Stevanovič) - Al Hamlawi (72. Nsimba), Baiaram (106. Houri)
TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava boli len kúsok od účasti v play off Konferenčnej ligy.
Vo štvrtkovom odvetnom zápase 3. predkola proti CS Universitatea Craiova dokázali dohnať trojgólové manko z prehry v Rumunsku (0:3), ale napokon doma zvíťazili „len“ 4:3 po predĺžení a nepostúpili do ďalšej fázy.
Postup Craiovy zariadil v 101. minúte gól Tudora Balutu.
Na Štadióne Antona Malatinského sa najprv radovali hostia. V 32. minúte otvoril skóre Stefan Baiaram, krátko nato z ďalekonosnej strely vyrovnal Miloš Kratochvíl.
Po zmene strán sa v rýchlom slede presadili Patrick Nwadike s Philipom Azangom a desať minút pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia striedajúci Timotej Kudlička.
V ňom však o osude dvojzápasu v neprospech Trnavy rozhodol Baluta a poistku pridal tri minúty pred koncom Steven Nsimba.
Craiova si v priamom súboji o ligovú fázu zmeria sily s tureckým klubom Istanbul Basaksehir, ktorý vyradil Viking FK z Nórska (3:1, 1:1). Prvé stretnutia play off sú na programe na budúci štvrtok 21. augusta.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Trnavčania vedeli, že potrebujú rýchly štart do zápasu a presne o to sa aj pokúšali. Nepríjemní však boli aj hostia a hneď tri náznaky ich šancí v úvodnej desaťminútovke sa skončili ofsajdom.
Spartak si prvú príležitosť vybudoval v 10. minúte. K zakončeniu sa dostal Mikovič, ale hlavičkou namieril nad bránu. Po desiatich minútach mohol ďalšou hlavičkou z malého vápna otvoriť skóre Ďuriš, jeho pokus však vyrazil Isenko.
Spartak sa držal nádeje, ale tú Craiova zdanlivo utlmila tesne po polhodine hry, keď sa strelou z hranice šestnástky blysol Baiaram – 0:1.
Odpoveď v podobe domáceho zásahu prišla vzápätí, ďalšiu ukážkovú strelu z veľkej vzdialenosti poslal do siete Kratochvíl a začínalo sa odznova. Záver polčasu priniesol aktívny futbal na oboch stranách, ale pred odchodom do šatní už gól nepadol.
II. polčas:
„Andeli“ sa na začiatku druhého polčasu opäť pokúšali na súpera vybehnúť. Výraznejšie ohrozili Isenkovu bránu v 58. minúte po rýchlo zahranom aute, ale ukrajinský gólman sa nachytať nenechal.
Onedlho dorazil akciu Spartaka Procházka, ale jeho volej stečoval mimo brány jeden z brániacich hráčov. Tribúny sa predsa len rozburácali, keď sa po štandardke v 63. minúte presadil Nwadike.
Len štyri minúty na to vzplanula nádej Spartaka na postup. Priamy kop z ľavej strany kopal Mojscrapišvili a za šestnástkou našiel osamoteného Azanga, ktorý poslal loptu do siete ďalšou výstavnou strelou v zápase – 3:1.
Futbalový zázrak v Trnave sa začal tvoriť desať minút pred koncom riadneho hracieho času. Na ďalšiu Moiscrapišviliho štandardku si nabehol Kudlička a duel poslal do predĺženia.
Predĺženie:
V ňom začali aktívnejšie hostia a misky váh opäť naklonili na svoju stranu, keď na 2:4 z ich pohľadu znížil Baluta.
Trnavčania hnaní vlastnými fanúšikmi sa ešte snažili odpovedať, ale ani tri rohové kopy v rýchlom slede nesmerovali k ďalšiemu gólu.
Začiatkom 111. minúty bol v tutovke v bezprostrednej blízkosti brány Nwadike, loptu však zblokoval brániaci Stevanovič. V 117. minúte sa zoči-voči Frelihovi presadil Nsimba a nádej domácich bola definitívne pochovaná.
Dvojzápas sa napokon skončil s celkovým skóre 4:6 a Spartak sa napriek bojovnému výkonu z postupu neradoval.
Hlasy po zápase
Michal Ščasný, tréner Trnavy: „Moje emócie radšej nebudem komentovať. Prevláda smútok, ale ďakujem chalanom a fanúšikom, fantastická atmosféra. Dotiahli sme výsledok z Craiovy, predĺženie bolo také, aké bolo, takže veľké sklamanie. ´Smekám´ pred chalanmi, ukázali svoju vnútornú silu proti veľmi kvalitnému súperovi. Dokázali otočiť priebeh zápasu, ale bohužiaľ, jedna cesta končí a druhá cesta sa začína. Keď dáte gól na 2:1, 3:1, 4:1, tak to bola eufória. Škoda, že v tom momente sme nedokázali ešte viac zapnúť a dať možno ešte jeden gól. Možno sme to chceli viac, ale bohužiaľ, predĺženie bolo také, aké bolo. Dostali sme hlúpy gól po štandardke. To asi rozhodlo, okrem prvého zápasu, ktorý sme nezvládli výsledkovo.“
Timotej Kudlička, hráč Trnavy: „Pocity boli neopísateľné, o tomto sníva každý futbalista. Je to veľká škoda, lebo sme dali štyri góly. Možno, keď sme dostali gól na 0:1, tak nikto nečakal, že to otočíme. Zase z rohu, ako aj proti Häckenu. Je to veľká škoda. Myslím si, že nám toto dodá veľa sebavedomia, lebo proti tak kvalitnému súperovi, ako je Craiova, sme dali štyri góly. Máme na čom stavať, myslím si, že nám to dodá sebavedomie do ligy.“
Góly zo zápasu Spartak Trnava - Universitatea Craiova
VIDEO: Gól Stefana Baiarama na 0:1
VIDEO: Gól Miloša Kratochvíla na 1:1
VIDEO: Gól Patricka Nwadikeho na 2:1
VIDEO: Gól Philipa Azanga na 3:1
VIDEO: Gól Timoteja Kudličku na 4:1
VIDEO: Gól Tudora Balutu na 4:2
VIDEO: Gól Stevena Nsimbu na 4:3