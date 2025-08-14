Reinkarnácia v priamom prenose, jasal komentátor. Hlúpy gól však zmaril trnavské sny

BRATISLAVA. Žiadnemu slovenskému klubu sa v histórii nepodarilo toľkokrát otočiť nepriaznivý priebeh európskeho dvojzápasu, ako práve Spartaku Trnava.
Od 1. kola PVP v sezóne 1967/68 proti Lausanne až po pamätné nožničky Lukáša Štetinu proti Lechu Poznaň v 3. predkole Konferenčnej ligy pred dvoma rokmi to červeno-čierni dokázali celkovo šesťkrát.
A hoci po prvom zápase 3. predkola na pôde Universitatey Craiova tomu možno málokto veril, Spartak bol k veľkému obratu veľmi blízko aj tentoraz.
Po riadnom hracom čase bol stav 4:1, po predĺžení 4:3, do play-off postúpila Universitatea Craiova
Vydarené trojstriedanie
Po polhodine hry to ešte vyzeralo pre Trnavu v odvete beznádejne. Rumunský tím po domácej výhre 3:0 dal prvý gól aj na štadióna Antona Malatinského a v súčte mal už pohodlný, štvorgólový náskok.
Ešte pred prestávkou prišlo vyrovnanie Miloša Kratochvíla, ale veľké veci sa začali diať až v druhom dejstve.
Zlomovým momentom celého stretnutia bola 60. minúta, keď domáci tréner Michal Ščasný poslal na ihrisko trojicu čerstvých hráčov Badola, Kudličku a Mojscrapišviliho.
Ihneď priniesli oživenie do hry Spartaka, Badolo bol na nezastavenie, Mojscrapišvili posielal do šestnástky nevyspytateľné centre a Kudlička trhal obranu.
Ich aktivita prebudila celé mužstvo. V rozpätí sedemnástich minút, od 63. po 80. minútu padli tri góly zásluhou Nwadikeho, Azanga a Kudličku. Na všetky tri prihrával Mojscrapišvili.
„Trnava žije, žije a žiť aj bude,“ kričal komentátor Ľuboš Hlavena vo vytržení už po treťom domácom góle.
Keď skóroval aj Kudlička, spolu s vyše 9000 fanúšikmi aj on sa cítil v siedmom nebi:
„Reinkarnácia v priamom prenose po odchode na druhý svet. Kto ostal doma, môže banovať,“ jasal.
„Bola to eufória. Škoda, že sme vtedy nedokázali dať ešte jeden gól,“ poznamenal tréner Michal Ščasný.
VIDEO: Gól Timoteja Kudličku na 4:1
Zase inkasovali po rohu
Spartak podal heroický výkon, avšak v 101. minúte znovu inkasoval. Po rohovom kope sa akrobatickým spôsobom chrbtom k bráne presadil kapitán hostí Tudor Baluta.
„Predĺženie už bolo také, aké bolo. Dostali sme hlúpy gól po štandardke a to rozhodlo, okrem prvého zápasu, ktorý sme výsledkovo nezvládli,“ vravel tréner Spartaka.
„Zase sme dostali gól z rohu, ako proti Häckenu. Je to veľká škoda,“ poznamenal autor štvrtého gólu Timotej Kudlička.
Narážal na to, že Trnava vypadla v 1. predkole Európskej ligy, hoci na ihrisku švédského BK Häcken už mala na dosah predĺženie, ale inkasovala v šiestej minúte pridaného času.
VIDEO: Tréner Ščasný hodnotí zápas
Kudlička v minulej sezóne ešte nastupoval za Malženice, v tejto sa pravidelne dostáva na ihrisko v drese Spartaka ako striedajúci hráč a teraz zaznamenal aj svoj prvý gól.
„Tento zápas nám dodá sebavedomie, lebo sme kvalitnému tímu dokázali dať štyri góly,“ zdôraznil mladý útočník.
Teraz prevláda smútok
Domácich ešte aj po druhom inkasovanom góle mohol vrátiť do súboja Nwadike, po trme-vrme mal na kopačkách piaty gól, ale neprepasíroval loptu do siete.
Keď už Trnavčania hrali vabank, zaistil si postup Rumunov po samostatnom nájazde na brankára Nsimba.
Trnavskí fanúšikovia svoje mužstvo aj tak vytlieskali a na tento večer určite nezabudnú.
„Teraz prevláda smútok, ale ďakujem chalanom a fanúšikom, bola tu fantastická atmosféra,“ vravel pred televíznymi kamerami domáci tréner Michal Ščasný.
Universitatea Craiova je lídrom rumunskej ligy a má zhruba štvornásobne vyššiu trhovú hodnotu kádra ako Trnava.
„Veľmi sa o tom nerozprávalo, ale súper má veľkú kvalitu. Jasné, nie sú Real Madrid, ale sú tam zahraniční hráči a reprezentanti. Aj preto klobúk dole pred chalanmi,“ poznamenal tréner Spartaka.