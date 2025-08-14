Reinkarnácia v priamom prenose, jasal komentátor. Hlúpy gól však zmaril trnavské sny

Kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova.
Fotogaléria (9)
Kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|15. aug 2025 o 00:15
Spartak bol k veľkému obratu veľmi blízko.

BRATISLAVA. Žiadnemu slovenskému klubu sa v histórii nepodarilo toľkokrát otočiť nepriaznivý priebeh európskeho dvojzápasu, ako práve Spartaku Trnava.

Od 1. kola PVP v sezóne 1967/68 proti Lausanne až po pamätné nožničky Lukáša Štetinu proti Lechu Poznaň v 3. predkole Konferenčnej ligy pred dvoma rokmi to červeno-čierni dokázali celkovo šesťkrát.

A hoci po prvom zápase 3. predkola na pôde Universitatey Craiova tomu možno málokto veril, Spartak bol k veľkému obratu veľmi blízko aj tentoraz.

Po riadnom hracom čase bol stav 4:1, po predĺžení 4:3, do play-off postúpila Universitatea Craiova

Vydarené trojstriedanie

Po polhodine hry to ešte vyzeralo pre Trnavu v odvete beznádejne. Rumunský tím po domácej výhre 3:0 dal prvý gól aj na štadióna Antona Malatinského a v súčte mal už pohodlný, štvorgólový náskok.

Ešte pred prestávkou prišlo vyrovnanie Miloša Kratochvíla, ale veľké veci sa začali diať až v druhom dejstve.

Zlomovým momentom celého stretnutia bola 60. minúta, keď domáci tréner Michal Ščasný poslal na ihrisko trojicu čerstvých hráčov Badola, Kudličku a Mojscrapišviliho.

Fotogaléria zo zápasu Spartak Trnava - Universitatea Craiova (Konferenčná liga - 3. predkolo)
vľavo kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova
vpravo hráč Trnavy Kristián Koštrna a futbalista Oleksandr Romančuk z Universitatea Craioa počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova
radosť hráčov rumunského klubu Universitatea Craiova po strelení gólu, vľavo Assad Al Hamlawi a brankár Pavlo Isenko
vpravo hráč Trnavy Martin Mikovič a fubalista Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova
9 fotografií
základná jedenástka Trnavy pózuje pred odvetným zápasom 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiovavpravo hráč Trnavy Patrick Karhan a Oleksandr Romančuk z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiovavľavo kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Carlos Mora z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiovazľava hráč Juraj Badelj z Universitatea Craiova, futbalista Trnavy Philip Azango a Tudor Baluta z Universitatea Craiovaradosť hráčov Trnavy po strelení gólu

Ihneď priniesli oživenie do hry Spartaka, Badolo bol na nezastavenie, Mojscrapišvili posielal do šestnástky nevyspytateľné centre a Kudlička trhal obranu.

Ich aktivita prebudila celé mužstvo. V rozpätí sedemnástich minút, od 63. po 80. minútu padli tri góly zásluhou Nwadikeho, Azanga a Kudličku. Na všetky tri prihrával Mojscrapišvili.

„Trnava žije, žije a žiť aj bude,“ kričal komentátor Ľuboš Hlavena vo vytržení už po treťom domácom góle.

Keď skóroval aj Kudlička, spolu s vyše 9000 fanúšikmi aj on sa cítil v siedmom nebi:

„Reinkarnácia v priamom prenose po odchode na druhý svet. Kto ostal doma, môže banovať,“ jasal.

„Bola to eufória. Škoda, že sme vtedy nedokázali dať ešte jeden gól,“ poznamenal tréner Michal Ščasný.

VIDEO: Gól Timoteja Kudličku na 4:1

Facebook video

Zase inkasovali po rohu

Spartak podal heroický výkon, avšak v 101. minúte znovu inkasoval. Po rohovom kope sa akrobatickým spôsobom chrbtom k bráne presadil kapitán hostí Tudor Baluta.

„Predĺženie už bolo také, aké bolo. Dostali sme hlúpy gól po štandardke a to rozhodlo, okrem prvého zápasu, ktorý sme výsledkovo nezvládli,“ vravel tréner Spartaka.

„Zase sme dostali gól z rohu, ako proti Häckenu. Je to veľká škoda,“ poznamenal autor štvrtého gólu Timotej Kudlička.

Narážal na to, že Trnava vypadla v 1. predkole Európskej ligy, hoci na ihrisku švédského BK Häcken už mala na dosah predĺženie, ale inkasovala v šiestej minúte pridaného času.

VIDEO: Tréner Ščasný hodnotí zápas

Facebook video

Kudlička v minulej sezóne ešte nastupoval za Malženice, v tejto sa pravidelne dostáva na ihrisko v drese Spartaka ako striedajúci hráč a teraz zaznamenal aj svoj prvý gól.

„Tento zápas nám dodá sebavedomie, lebo sme kvalitnému tímu dokázali dať štyri góly,“ zdôraznil mladý útočník.

Teraz prevláda smútok

Domácich ešte aj po druhom inkasovanom góle mohol vrátiť do súboja Nwadike, po trme-vrme mal na kopačkách piaty gól, ale neprepasíroval loptu do siete.

Keď už Trnavčania hrali vabank, zaistil si postup Rumunov po samostatnom nájazde na brankára Nsimba.

Trnavskí fanúšikovia svoje mužstvo aj tak vytlieskali a na tento večer určite nezabudnú.

„Teraz prevláda smútok, ale ďakujem chalanom a fanúšikom, bola tu fantastická atmosféra,“ vravel pred televíznymi kamerami domáci tréner Michal Ščasný.

Universitatea Craiova je lídrom rumunskej ligy a má zhruba štvornásobne vyššiu trhovú hodnotu kádra ako Trnava.

„Veľmi sa o tom nerozprávalo, ale súper má veľkú kvalitu. Jasné, nie sú Real Madrid, ale sú tam zahraniční hráči a reprezentanti. Aj preto klobúk dole pred chalanmi,“ poznamenal tréner Spartaka. 

Konferenčná liga

