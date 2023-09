Mládež Spartaka Trnava čakajú zápasy s Realom Madrid a Inter Miláno

TRNAVA. Spartak Trnava prežíva úspešné obdobie. Okrem seniorského futbalu sa darí aj tomu mládežníckemu. Svedčí o tom pozvánka na prestížny turnaj do Madridu.

Ocitli ste sa do elitnej spoločnosti. Ako ste sa vlastne dostali na takýto turnaj?

Očakávam v skupine 5 veľmi kvalitných súperov, no verím že ak tie zápasy zvládneme v hlavách, tak ukážeme, že aj na takejto kvázi medzinárodnej špičke môžu s nami počítať.

Je to však pre nás výzva v tom, aby sme spravili dobré meno nášmu mládežníckemu futbalu a dostávali takéto pozvánky častejšie.

Tak samozrejme veľké prekvapenie a následná radosť, takúto možnosť nemáte každý deň dostať sa na takto prestížny turnaj a zahrať si so svetovými veľkoklubmi.

Tento turnaj má skvelé meno a je populárny. Aká bola reakcia hráčov, keď ste im to oznámili?

Veľa informácii o nich na internete nie je, iba viem že je to súkromná akadémia v Buenos Aires, viac neviem, ale očakávame tím na technicky veľmi vysokej úrovni, no verím že im ani v tomto smere nebudeme zaostávať.

Pár fanúšikov Realu Madrid tam máme, ale vášeň k Spartaku je určite väčšia, takže neočakávam nejaký prehnaný rešpekt ale skôr o to väčšiu motiváciu sa proti nim ukázať.

Tak nejak to vidím aj na tomto turnaji. Ak budeme všetci zdravotne v poriadku, v hlavách správne nastavení na sebavedomý výkon, tak samozrejme aj s pri futbale potrebnou trochou šťastia.

No sám viem, koľko hráčov malo/má predispozície k vrcholovému futbalu a niekde na tej ceste vybočia, uspokoja sa a začnú si zľahčovať alebo nerobiť toľko koľko by mali.

Našliapnuté to momentálne majú viacerí veľmi dobre, majú potrebný talent, potrebný zápal pre futbal a ochotu mu obetovať veľmi veľa.

V prvom rade ma zaujíma postupný, každodenný progres a to, aby pochopili že tá cesta k profi futbalu je neskutočne dlhá, náročná a ponúkne im ešte veľa, veľa chodníčkov ako z nej zliezť.

Toto je otázka, ktorú s chalanmi riešime na dennej báze, pretože moja priorita v trénovaní nie je vyhrávať tituly v tejto vekovej kategórii za každú cenu, aj keď je to samozrejme pekné odmena na konci vašej práce.

Vy ste v drese Spartaka debutovali a pripísali si jeden ligový štart, môže sa presadiť do A tímu aj niekto z vášho tímu?

To je môj bod číslo jedna čo možno ja som si až tak nedokázal uvedomiť a je to rozhodujúce, aby pochopili že vo futbale sa nikdy nemôžu uspokojiť aj keď sú na top úrovni medzi svojimi, že tréning má iba 90 minút a každá minuta navyše sa im za pár rokov sčíta, pretože tá otrepaná fráza "čo futbalu dáš, to ti futbal vráti" na nej je naozaj veľa pravdy.