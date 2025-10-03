Haraslín sa po zranení vrátil vo veľkom štýle. Je krásne byť späť, povedal strelec gólu

PRAHA. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa vrátil na trávniky vo veľkom štýle. Po zranení, ktoré ho vyradilo od augusta, naskočil do zápasu Konferenčnej ligy a hoci prišiel na ihrisko až v druhom polčase, výrazne oživil hru Sparty proti Shamrocku Rovers.
Jeho príchod na trávnik sprevádzali potlesk a ovácie domácich fanúšikov, ktoré vyvrcholili v 90. minúte, keď spečatil výhru 4:1 gólom do odkrytej bránky po spolupráci s Jánom Kuchtom.
Aj keď Haraslín nebol v základnej zostave, jeho návrat patril k hlavným momentom večera. Počas rozcvičky ho časť publika odmenila potleskom a keď v 61. minúte vystriedal Veljka Birmančeviča, štadión explodoval radosťou.
Na ihrisku ukázal, že jeho kvalita absenciou neutrpela a okamžite začal zamestnávať obranu súpera.
Jedným z najvýraznejších momentov bolo jeho sólo medzi štyrmi hráčmi Rovers, ktoré síce nezakončil gólom, ale pobavil fanúšikov a ukázal, že je naozaj späť.
Zápas sa už vtedy niesol v znamení sparťanskej dominancie. Domáci kontrolovali hru, držali loptu a prakticky nepustili súpera do vážnej šance.
Lukáš Sadílek bol pri dvoch góloch – jeden sám strelil a na ďalšie dvakrát prihral. Hostia vyslali prvú strelu na bránku až v 82. minúte, keď pri rohovom kope z otočky spoza hradby hráčov skóroval Daniel Mandroiu.
V závere sa však Haraslín ešte raz pripomenul, tento raz gólovo. Po tom, čo domáci stredopoliar Santiago Eneme odvrátil center v šestnástke a rozbehol protiútok cez celé ihrisko, Haraslín s Kuchtom vytvorili akciu dvaja na dvoch.
Rýchlymi prihrávkami vykombinovali súpera a Haraslín pohodlne zakončil do odkrytej bránky.
„Je krásne byť späť. Atmosféra bola neuveriteľná a som rád, že som mohol tímu pomôcť gólom. Verím, že budeme v tomto tempe pokračovať,“ citovali Haraslína české médiá. Sparta má za sebou prvý zo šiestich zápasov ligovej fázy.
Úspešný štart jej dáva pohodlnú pozíciu pred náročnejšími duelmi, keďže ju o tri týždne čaká chorvátsky majster z Rijeky.
Haraslín sa zas dobre naladil na októbrové reprezentačné zápasy o postup na MS 2026, v ktorých sa Slovensko predstaví v Severnom Írsku (10.10.) a proti Luxembursku (13.10.).
Po senzačnej výhre nad Nemcami (2:0) sú „sokoli“ na čele A-skupiny ako jediný stopercentný tím bez inkasovaného gólu.