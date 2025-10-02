ONLINE: AC Sparta Praha - Shamrock Rovers dnes, Konferenčná liga LIVE (1. kolo)

PRAHA. Futbalisti AC Sparta Praha a Shamrock Rovers dnes hrajú úvodný zápas ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Futbal sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - Shamrock Rovers (Konferečná liga LIVE, 1. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
02.10.2025 o 21:00
1. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Shamrock
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola Konferenčnej ligy medzi mužstvami AC Sparta Praha a Shamrock Rovers.
Sparta vstupuje do súťaže ako líder českej najvyššej súťaže, kde má po desiatich kolách na konte 25 bodov so skóre 22:10. Môže sa tak pochváliť s najväčším počtom strelených gólov. V poslednom zápase si Praha poradila s Ostravou 3:0, v MOL Cupe porazila Karlovy Vary 5:0.
Shamrock je naopak lídrom v írskej súťaži, kde je suverénne na prvom mieste so ziskom 63 bodov po 31 zápasoch. Môže sa pochváliť aj so skóre 53:27, čím je najlepším tímom v počte strelených gólov a taktiež najlepší z pohľadu defenzívy.
Vzájomné zápasy:
Sparta Praha 4:2 Shamrock Rovers (2024)
Shamrock Rovers 0:2 Sparta Praha (2024)
Sparta vstupuje do súťaže ako líder českej najvyššej súťaže, kde má po desiatich kolách na konte 25 bodov so skóre 22:10. Môže sa tak pochváliť s najväčším počtom strelených gólov. V poslednom zápase si Praha poradila s Ostravou 3:0, v MOL Cupe porazila Karlovy Vary 5:0.
Shamrock je naopak lídrom v írskej súťaži, kde je suverénne na prvom mieste so ziskom 63 bodov po 31 zápasoch. Môže sa pochváliť aj so skóre 53:27, čím je najlepším tímom v počte strelených gólov a taktiež najlepší z pohľadu defenzívy.
Vzájomné zápasy:
Sparta Praha 4:2 Shamrock Rovers (2024)
Shamrock Rovers 0:2 Sparta Praha (2024)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.