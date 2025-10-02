Haraslínovi stačilo len pár minút. Po vyše mesiaci sa vrátil na ihrisko a strelil gól

V drese tureckého Samsunsporu odohral celý zápas slovenský obranca Ľubomír Šatka.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový krídelník Lukáš Haraslín sa gólovo podieľal na úspešnom vstupe Sparty Praha do nového ročníka Konferenčnej ligy.

Český tím zvíťazil vo štvrtkovom stretnutí 1. kola nad Shamrockom Rovers 4:1. Strelecky sa presadili aj Lukáš Sadílek, Martin Suchomel a Asger Sörensen.

Haraslín, ktorý sa vrátil po zranení a nastúpil v 67. minúte, spečatil triumf svojho tímu na konci riadneho hracieho času.

V drese tureckého Samsunsporu odohral celý zápas slovenský obranca Ľubomír Šatka, jeho tím zvíťazil na pôde Legie Varšava 1:0.

Súboj Olomouca na trávniku Fiorentiny sledovalo z lavičky trio Matúš Hrušk, Tomáš Huk a Matúš Malý, zo zisku bodov sa však netešilo. Český tím prehral v Taliansku 0:2.

Konferenčná liga - 1. kolo ligovej fázy

Aberdeen FC - Šachtar Doneck 2:3 (1:1)

Góly: 8. Karlsson (z 11 m), 29. Devlin - 39. Nazaryna, 54. Lucas Ferreira, 60. Henrique

AEK Larnaka - AZ Alkmaar 4:0 (1:0)

Góly: 25. Rubio, 54. Bajič, 73. Ivanovič, 83. Rohden, ČK: 2. Penetra (Alkmaar)

NK Celje - AEK Atény 3:1 (1:1)

Góly: 34., 55. a 80. Kovačevič - 7. Kutesa

ACF Fiorentina - SK Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Góly: 27. Piccoli, 90.+5 Ndour

/M. Hruška, T. Huk a M. Malý (Olomouc) sedeli na lavičke náhradníkov/

Legia Varšava - Samsunspor 0:1 (0:1)

Gól: 10. Musaba

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/

Raków Čenstochová - Universitatea Craiova 2:0 (0:0)

Góly: 47. Pienko, 80. Repka, ČK: 53. Screciu (Craiova)

Shelbourne FC - BK Häcken 0:0

AC Sparta Praha - Shamrock Rovers 4:1 (2:0)

Góly: 33. Sadílek, 45. Suchomel, 50. Sörensen, 90. Haraslín - 82. Mandroiu

/L. Haraslín nastúpil v 67. min., J. Surovčík (obaja Sparta) sedel na lavičke náhradníkov/

Dynamo Kyjev - Crystal Palace 0:2 (0:1)

Góly: 31. Munoz, 58. Nketiah, ČK: 77. Sosa (Crystal Palace)

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans 1:0 (0:0)

Gól: 57. Imaz, ČK: 63. Mbong (Hamrun)

KuPS Kuopio - KF Drita 1:1 (0:0)

Góly: 75. Parzyszek - 80. Dabiqaj

FC Lausanne-Sport - Breidablik Kópavogur 3:0 (3:0)

Góly: 7. Lekoueiry, 11. Bair, 33. Diakite

Lech Poznaň - Rapid Viedeň 4:1 (3:0)

Góly: 13. Palma, 21. Ishak, 45.+2 Ismaheel, 77. Bengtsson - 65. Radulovič

FC Noah - HNK Rijeka 1:0 (1:0)

Gól: 6. Mulahusejnovič, ČK: 30. Jankovič (Rijeka)

Omonia Nikózia - FSV Mainz 0:1 (0:0)

Gól: 74. Amiri (z 11 m)

Rayo Vallecano - FK Škendija Tetovo 2:0 (2:0)

Góly: 28. Lopez, 32. Perez

HŠK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 5:0 (3:0)

Góly: 12. Bilbija, 22. Dujmovič, 40. Jakovljevič, 69. Damascan, 85. Mikič

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

