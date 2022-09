Postráži väzňov, potom druholigistu. Dozorcu a jeho zjav čaká veľký zápas

ŠVOŠOV. Stávkové kancelárie na nich vypísali kurz 7 ku 1. Boli jasným outsiderom.

Futbalisti zo šiestej ligy však prekvapili celé Slovensko.

OŠK Švošov v druhom kole Slovnaft Cupu zdolal MŠK Námestovo. S minuloročným druholigistom si poradil rozdielom triedy 3:0.

„Pre malý klub je to obrovský úspech. Nečakalo sa, že by sme mohli zvíťaziť. No my sme ukázali, že aj na dedinách sa hrá dobrý futbal,“ pre Sportnet povedal kapitán OŠK Švošov Marek Žiara.