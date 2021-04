Hral prvý súťažný zápas medzi mužmi. Zákrokmi zdeptal aj top strelca ligy

Keď idem na zápas, musím byť pripravený, aj keby som nešiel do brány. Keď tréner oznámil moje meno, bol som trošku nervózny, ale to rýchlo opadlo,“ prezradil v rozhovore pre Spornet mladý brankár.

„Chytil som prvú loptu. Nebola to až taká prudká strela, ale musel som ju vyraziť a odvtedy už to išlo. Chytil som lauf a užíval som si aj ostatné zákroky. Bol to super pocit,“ uviedol Filip Baláž, ktorý v zápase dvakrát inkasoval.

„Z ľavej strany ľavák Divkovič nepríjemne zakrútil loptu do brány, aj vietor mu trošku pomohol. Mohol som ísť do súboja, ale Jannik Müller na to dobre nabehol a dobre to umiestnil,“ opísal prvý gól Dunajskej Stredy.

Hostia vďaka nemu v 19. minúte vyrovnali. Dukla totiž viedla od prvej minúty, keď po štandardnej situácii sa dobre zorientoval v šestnástke Ľuboš Kupčík.

„V polčase sme si povedali, že budeme pokračovať v tom, čo sme hrali prvý polčas a pridáme ešte nejaké dva góly,“ priblížil Baláž dianie cez prestávku.

Už sa chystali na penalty

„V druhom polčase sme dostali gól, ale nezamávalo to s nami. Chceli sme rýchlo vyrovnať a to sa nám aj podarilo. Výborne nám vyšlo striedanie, Marek Frimmel bol na ihrisku asi dve minúty a krásnou krížnou strelou vyrovnal,“ vyzdvihol ďalšie kľúčové momenty stretnutia mladý brankár.

Po deväťdesiatich minútach bol stav 2:2 a v duchu sa už mnohí pripravovali na penalty. Tréner Dukly Stanislav Varga dokonca vystriedal brankárov, namiesto Baláža poslal na ihrisko Krejčího.

„Nenaplánovali sme to vopred, ale v duchu som počítal s tým, že by na rozstrel mohol tréner nasadiť do bránky Adama, on nám totiž vychytal postup aj v predchádzajúcom kole proti Komárnu. Som však rád, že sme tie nervy nepripustili a rozhodli tesne pred koncom,“ vyhlásil Baláž.