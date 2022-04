SFZ plánuje stretnutie s mestskou časťou a políciou. Sága okolo dejiska finále nekončí

"K dnešnému dňu situácia vyzerá tak, že my pripravujeme finále Slovenského pohára podľa plánu, to znamená na Národnom futbalovom štadióne.

Ale je pravda, že v piatok o 10.00 h bude stretnutie predstaviteľov Slovenského futbalového zväzu, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a polície.

Podľa toho budem smerovať naše ďalšie kroky a, samozrejme, o všetkom novom budeme informovať aj verejnosť," uviedla vo štvrtok riaditeľka PR SFZ Monika Jurigová.

Na pohárové derby išli do predaja vstupenky pre fanúšikov Slovana aj Spartaka. Zákaz pre rivalov, ktorý znemožňuje priaznivcom oboch klubov navštevovať do konca sezóny štadión súpera, sa na duel nevzťahuje.

Hráčom to na pohode nepridáva

V októbrovom stretnutí Fortuna ligy prišlo na trnavskom Štadióne Antona Malatinského k výtržnostiam. Zápas nedohrali a skontumovali ho v prospech hostí.

Súboj Slovan - Trnava je vo FL na programe aj v nedeľu 1. mája, no len za účasti domácich fanúšikov.

"Nevnímame to dobre a nepridáva to na pohode, ale, žiaľ, my ako hráči to asi ťažko ovplyvníme. Je to trošku také nešťastné riešenie, čakať týždeň, desať dní pred zápasom, aby sa oznámilo dejisko.

Potom je organizácia aj obyčajného zápasu ťažká, nieto zápasu Trnava - Slovan. Myslím si, že to malo byť rozhodnuté skôr, možno aj ten ošiaľ, ktorý je okolo toho teraz, by bol menší," povedal trnavský obranca Martin Škrtel, ktorý zareagoval aj na možnosť, že by sa o trofej hralo bez divákov: "Tak to nemá zmysel."