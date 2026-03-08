Slovan si na čele udržal trojbodový náskok. Trnavčania ukončili sériu bez výhry

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 1. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde MFK Zemplín Michalovce 2:1.
Na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred DAC Dunajská Streda, ktorý zdolal Podbrezovú 2:1. Oba góly „belasých" vsietil slovinský útočník Andraž Šporar.
Hráči Spartaka Trnava uspeli na štadióne MŠK Žilina 1:0. Dokázali hodiť za hlavu predošlé tri nevydarené stretnutia, v ktorých prehrali dvakrát s Podbrezovou (0:5 v lige, 1:4 v pohári) a hladko podľahli aj v ligovom derby Slovanu (0:4).
Žilinčania aj Trnavčania majú zhodne po 40 bodov, vzhľadom na lepšie skóre je na 3. mieste tabuľky MŠK s deväťbodovým mankom na Slovan.
Futbalisti FC Košice zvíťazili v druhom zápase Niké ligy za sebou. V sobotňajšom stretnutí zdolali v skupine o udržanie sa hráčov AS Trenčín 2:0. V tabuľke sa posunuli na priebežnú siedmu priečku.
Na ôsmu pozíciu poskočilo Komárno, ktoré si poradilo s Ružomberkom 3:0. Jozefovi Kostelníkovi nevyšla premiéra na lavičke Tatrana Prešov, jeho zverenci prehrali na ihrisku Skalice 0:1.
Niké liga - 1. kolo nadstavbovej časti:
Skupina o titul:
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2)
Góly: 66. Lopez - 45. a 75. Šporar (prvý z 11 m), 4. Barseghjan
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)
Gól: 4. Khorkheli
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:1 (1:1)
Góly: 11. Tuboly (z 11 m), 76. Ouro – 35. Galčík
Skupina o udržanie sa:
FC Košice - AS Trenčín 2:0 (1:0)
Góly: 37. Perišič (z 11 m), 75. Krivák
MFK Skalica - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 24. Daniel
KFC Komárno - MFK Ružomberok 3:0 (1:0)
Góly: 4. Druga, 76. Jones, 90.+3 Mashike
