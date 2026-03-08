Slovan si na čele udržal trojbodový náskok. Trnavčania ukončili sériu bez výhry

Momentka zo zápasu Michalovce - Slovan.
Fotogaléria (13)
Momentka zo zápasu Michalovce - Slovan. (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
TASR|8. mar 2026 o 21:17
Pozrite si súhrn 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 1. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde MFK Zemplín Michalovce 2:1.

Na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred DAC Dunajská Streda, ktorý zdolal Podbrezovú 2:1. Oba góly „belasých" vsietil slovinský útočník Andraž Šporar.

Hráči Spartaka Trnava uspeli na štadióne MŠK Žilina 1:0. Dokázali hodiť za hlavu predošlé tri nevydarené stretnutia, v ktorých prehrali dvakrát s Podbrezovou (0:5 v lige, 1:4 v pohári) a hladko podľahli aj v ligovom derby Slovanu (0:4).

Žilinčania aj Trnavčania majú zhodne po 40 bodov, vzhľadom na lepšie skóre je na 3. mieste tabuľky MŠK s deväťbodovým mankom na Slovan.

Futbalisti FC Košice zvíťazili v druhom zápase Niké ligy za sebou. V sobotňajšom stretnutí zdolali v skupine o udržanie sa hráčov AS Trenčín 2:0. V tabuľke sa posunuli na priebežnú siedmu priečku.

Na ôsmu pozíciu poskočilo Komárno, ktoré si poradilo s Ružomberkom 3:0. Jozefovi Kostelníkovi nevyšla premiéra na lavičke Tatrana Prešov, jeho zverenci prehrali na ihrisku Skalice 0:1.

Niké liga - 1. kolo nadstavbovej časti:

Skupina o titul:

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2)

Góly: 66. Lopez - 45. a 75. Šporar (prvý z 11 m), 4. Barseghjan

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)

Gól: 4. Khorkheli

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - Spartak Trnava (Niké liga - 1. kolo, skupina o titul)
Fanúšikovia Trnavy v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
Sprava Timotej Hranica (Žilina) a Roko Jureškin (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
Zľava Marko Roginič (Žilina) a Giorgi Moistsrapishvili (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
Zľava Tobiáš Pališčák (Žilina) a Luka Chorcheli (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
Zľava Marko Roginič (Žilina) a Erik Sabo (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.Sprava Michal Faško (Žilina) a Martin Mikovič (Trnava) pri slovnej výmene v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.Zľava Michal Faško (Žilina) a Lazar Stojsavljevič (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.V popredí hlavný tréner Trnavy Antonio Muňoz gestikuluje v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:1 (1:1)

Góly: 11. Tuboly (z 11 m), 76. Ouro – 35. Galčík

Oskar Világi je ako jediný v sektore domácich DAC Dunajská Streda
Skupina o udržanie sa:

FC Košice - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 37. Perišič (z 11 m), 75. Krivák

MFK Skalica - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)

Gól: 24. Daniel

KFC Komárno - MFK Ružomberok 3:0 (1:0)

Góly: 4. Druga, 76. Jones, 90.+3 Mashike

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Momentka zo zápasu Michalovce - Slovan.
    Momentka zo zápasu Michalovce - Slovan.
    Slovan si na čele udržal trojbodový náskok. Trnavčania ukončili sériu bez výhry
    dnes 21:17
