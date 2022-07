V Trnave očakávajú vyrovnanejšiu ligu, ponuku dostal aj Škrtel

V klube si ale uvedomujú, že konkurencia v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži bude pravdepodobne ešte vyššia ako v predošlom roku. Odznelo to na stredajšej tlačovej besede Spartaka pred štartom nového ročníka súťaže.

TRNAVA. Spartak Trnava chce v novej sezóne zopakovať tretie miesto vo Fortuna lige, prípadne ho ešte vylepšiť. V slovenskom pohári, v ktorom bude obhajovať zisk trofeje, by zase opäť rád dokráčal až do finále.

Ako ďalej uviedol, klub rokuje o spolupráci s Martinom Škrtelom, ktorý síce ukončil hráčsku kariéru. V Trnave by ho radi videli naďalej v pozícii funkcionára.

"Klub ponúkol zmluvu Jakubovi Gričovi, dokonca viackrát. Myslím si, že veľmi špekuloval, až to prešpekuloval a dnes sme sa dozvedeli, že skončil v Českých Budějoviciach. To je škoda, pretože tu dve sezóny odohral v podstate plnú minutáž," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík.

Gašparík je s posilami spokojný

Lukáš Jendrek bude obliekať dres Prešova. Samuel Benovič a Stanislav Olejník sú na hosťovaní v Myjave, Mário Mihál ide po anabáze v Senici tentoraz na výpožičku do Liptovského Mikuláša.

Kariéra Petra Kolesára bude pokračovať v Trebišove, kam mieri na hosťovanie aj Kenneth Ikugar, ktorý ešte v Spartaku nehral.

"Keby ešte jeden - dvaja hráči prišli, určite by nám to pomohlo. Chceli by sme skvalitniť aj krídelné priestory, kde sme mali trochu problém.

Klub na tom pracuje, prestupové obdobie je dlhé, osobne som však ako tréner s posilami spokojný. Dobre zapadli a budú aj kvalitatívnym prínosom," poznamenal Gašparík.

Dodal, že klub mal záujem aj o návrat svojho odchovanca Mateja Oravca, ten však uprednostnil zotrvanie v Podbrezovej.