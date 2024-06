Gól Talianov pomohol viacerým. Môže Slovensko postúpiť, aj keď prehrá? (postupová matematika)

Do osemfinále európskeho šampionátu postúpia prví dvaja z každej skupiny, ale miestenku do play-off dostanú aj štyria najlepší z tretích miest. Možných scenárov je stále veľa.

Bilancia Maďarska a Chorvátska by mohla vyhovovať aj Slovákom. Za istých okolností by im stačila proti Rumunom v stredu 26. júna o 18.00 h aj prehra. Má to však dve podmienky:

Základná je, že musia skončiť v tabuľke E-skupiny tretí, čo sa stane len v prípade, že Ukrajina zdolá v súbežne hranom zápase Belgicko a odsunie ho na štvrtú priečku. V prospech Slovákov by hovoril vzájomný zápas (1:0). V žiadnom inom prípade tri body Slovákom na postup nebudú stačiť.

Druhou podmienkou je, že neprehrajú viac ako o dva góly - to by v tabuľke tretích boli už v tejto chvíli s istotou pred Chorvátskom a aj pred Maďarskom, ktoré má negatívne skóre -3 a Slováci by mali "iba" -2.

Samozrejme, že Slováci by mohli predbehnúť v tabuľke tretích aj ďalších súperov, ktorí ešte len budú hrať.

Ak však Slováci nechcú pozerať na ostatné tímy, potrebujú minimálne remízu. Tá im s určitosťou postačí na postup.

