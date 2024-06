Dúbravkovi sa nepozdával penaltový verdikt. Zrejme by mu nepomohla ani správna strana

FRANKFURT. Brankár Martin Dúbravka sa po remíze 1:1 s Rumunskom, ktorá obom tímom zabezpečila na EURO 2024 postup do osemfinále, vyjadril aj penaltovému verdiktu, po ktorom inkasoval vyrovnávajúci zásah.

Z penalty sa presadil Razvan Marin. K pokutovému kopu prišlo po spornom zákroku Dávida Hancka na Ianisa Hagiho na hranici pokutového územia.

"Tú situáciu som videl len na ihrisku. Z môjho pohľadu to bolo vonku a nebol to faul. Môžem sa však mýliť. Čo sa týka Marina, pozerali sme zopár klipov. Párkrát to kopol do stredu, a nakoniec to napálil takto a aj keby trafím stranu, neviem s tým veľa urobiť," opísal inkasovaný gól slovenský brankár Martin Dúbravka.