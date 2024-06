Dohoda so Slovákmi? Prvé miesto nám zaručí výhodu, reaguje na špekulácie tréner Rumunov

V prípade akejkoľvek remízy oba tímy postupujú do osemfinále.

„Sme profesionáli. Vieme, že remíza nám môže pomôcť, ale to nič neznamená. Chceme hrať svojím štýlom,“ uviedol tréner Francesco Calzona.

„Či by som podpísal vopred remízu? Nie, nič nepodpíšem! Ideme bojovať o víťazstvo,“ vyhlásil na predzápasovej tlačovej konferencii Juraj Kucka.

„Hrať na remízu môže byť zradné. Tréner nás tlačí do toho, aby sme hrali každý zápas na víťazstvo, proti akémukoľvek súperovi. Iné je, keď je desať minút do konca a tá remíza vám vyhovuje, ale nie od začiatku zápasu,“ zdôraznil Stanislav Lobotka.

„Už si nepamätám, aké som mal pocity pred štrnástimi rokmi. Náš tím je dobre pripravený. Môj vnútorný pocit je taký, že to musíme zvládnuť a chceme to zvládnuť,“ podčiarkol najlepší hráč Niké ligy.

Slováci majú po majstrovstvách sveta 2010 a po EURO 2016 po tretíkrát šancu dostať sa do vyraďovacej fázy veľkého turnaja.

Postup do osemfinále by bol veľký úspech aj pre Francesca Calzonu.

O slovenskom tíme má veľkú mienku. „Slovensko je jedno z najlepšie organizovaných tímov na šampionáte. Je vidno, že sa posunuli. Bude to fyzická i mentálna bitka,“ uviedol rumunský kouč.

„V prvom rade sa však chceme kvalifikovať do osemfinále,“ zdôraznil.

„Hanckov stav sa zlepšuje,“ potvrdil deň pred zápasom tréner Calzona. „Musíme počkať do stredy, aby sme videli, či bude stopercentný,“ doplnil.

„Keď tú loptu dobre trafíte, tak letí. Výrobcovia lôpt chcú, aby padali góly. Nie je to pre brankára jednoduché, ale je to fakt, na ktorý sa musíme pripraviť,“ zdôraznil Dúbravka.

Čiastočne je to aj loptou Fussballliebe, čo potvrdil aj brankár Martin Dúbravka.

Juraj Kucka často strieľa spoza šestnástky a dal už týmto spôsobom niekoľko pamätných gólov.

Nová lopta by mu tak mohla vyhovovať. „Niekedy je to aj nevýhoda, keď ju zoberie spodný vietor a odfúkne ju až za tribúnu,“ vravel so smiechom Kucka.

Narážal na svoj priamy kop v závere zápasu s Ukrajinou, ktorý letel vysoko nad a britský The Guardian ho označil za jeden najhorších v histórii.