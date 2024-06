Borbély chváli najskúsenejšieho: Je ozdobou hry. Ak by bol mladší, mal by veľkolepé ponuky

Poviem to úprimne. Po výkone Rumunov v zápase s Belgickom som mal menší strach, keďže v ňom predviedli niekoľko pozitívnych futbalových vecí, pri ktorých som sa bál, či sa s nimi vieme vysporiadať.

Ako by ste zhodnotili zápas s Rumunskom?

Ktorí hráči padli do oka trénerovi a futbalovému expertovi LADISLAVOVI BORBÉLYMU?

Ondrej Duda sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Slovensko - Rumunsko v skupine E na EURO 2024. (Autor: TASR/AP)

Čo sa týka nášho zápasu, opäť sme do 30. či 35. minúty hrali výborne. Hrali sme rozumne, svoju hru, čo je veľmi podstatné. Neriešili sme, čo predvedie rumunský manšaft, ale ponúkli sme vlastnú hernú identitu, čo považujem za nadštandardnú silu v mužstve, nakoľko v každom zápase niečo ponúklo.

Preslávil ho originálny štýl (spolu)komentovania, pri ktorom mnoho fanúšikov siaha po slovníku cudzích slov. Vďaka nemu sa stal hviezdou internetu aj televíznych reklám. V prvom rade je to však človek, ktorý miluje futbal a futbalu rozumie. Známy futbalový expert LADISLAV BORBÉLY ponúka na Sportnet.sk postrehy z EURO 2024. Nájdete ich aj na youtubovom kanáli Sportnetu, sociálnych sieťach a tiež ako podcast.

VIDEO: Rozhovor s Ladislavom Borbélym po postupe Slovenska do osemfinále EURO 2024

V prvom polčase nám vychádzali veci, ktoré ma potešili. Napríklad nasadzovanie pressingu v šestkovej formácii. To znamená, päť napádajúcich hráčov, ktorých zo zadu istil Stano Lobotka.

Žiaľ, aj pri takomto veľkom úsilí sa môže pritrafiť chybička, a to aj hráča, ktorý bol doslova pilierom mužstva. Spravil defenzívno-technickú chybu. Súpera si pustil až príliš k pokutovému územiu, pričom v tejto pozícii malo prísť jeho atakovanie.

Začala sa riešiť otázka – mal to byť pokutový kop alebo nie? Ako ste videli faul Dávida Hancka?

Možno to riešim ako priaznivec manšaftu, ale nie som si istý, či to mala byť penalta. Možno bol len prvý kontakt na faul, no pri druhom si len priložil nohu k Hanckovej nohe. Nie som o penalte presvečený, ale bola, využili ju a vzala nám akúsi mentálnu energiu.

Ktorí hráči vás v zápase najviac potešili?

Čo sa týka individuálnych výkonov, tak samozrejme je opäť v popredí Stano Lobotka.

Lobotkovi ale opäť veľmi dobre sekundoval Ondrej Duda. Kamaráti sa ma pýtali, že prečo stále chválim toho Dudu a dnes mi telefonovali s tým, že už pochopili, prečo ho chválim.