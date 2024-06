Hrali sme atraktívny futbal, našu hru, zhodli sa hráči. Rana z neba vyľakala všetkých

Presne takto sa cítili slovenskí futbalisti po zápase s Rumunskom na EURO 2024 , v ktorom remizovali 1:1 , čo znamenalo postup do osemfinále pre oba tímy.

„Užijeme si to s pokorou, lebo máme iba štyri dni, aby sme zregenerovali. Je však priestor na oslavu, lebo fakt je to veľká vec pre nás,“ podčiarkol brankár Martin Dúbravka.

Slovákov to však vôbec nerozhodilo.

Hlavička Ondreja Dudu ich poslala do vedenia, a hoci po faule Dávida Hancka na hranici pokutového územia premenil penaltu Razvan Marin, zverenci Francesca Calzonu aj po vyrovnávajúcom góle zachovali pokoj.

„Zľakol som sa aj ja, lebo to vyzeralo, ako keby ten blesk trafil kocku nad ihriskom. Tento zápas mal úplne všetko. Dobré počasie, blesky, ťažký dážď… Preveril ma zo všetkých smerov,“ skonštatoval Dúbravka.

Suché ihrisko zabrzdilo aj prvý strelecký pokus Lukáša Haraslína. „Nechytilo to rotáciu. V druhej šanci ma vychytal brankár a tretia, moja klasika nevyšla, ale už sa to blíži,“ dodal.

V druhom polčase jeho typická „obaľovačka“ išla iba tesne vedľa.

Stý zápas maséra

Slováci mali o to väčší dôvod na radosť, že stretnutie proti Rumunom bol stý zápas maséra Mária Prelovského pri reprezentácii. „Je to super, že už tak dlho je s národným tímom. Je to skvelý deň,“ poznamenal šťastný Haraslín.