Žiadne sprisahanie ani hanba. Slovensko a Rumunsko si dali útočnú hostinu, kvitujú vo svete

Remíza 1:1 posunula oba tímy do osemfinále. Rumunov ako víťazov skupiny a Slovákov z pozície druhého najlepšieho tímu v tabuľke tretích (postupovali štyria).

Väčšinu zápasu hrali s veľkým nasadením. Azda len posledných desať minút bolo výnimkou, keď do myslí hráčov už prenikol strach z prehry. Vtedy zápas pripomínal pochodový futbal, loptu dokonca vzali hráči do rohu ihriska, aby takto udržali remízu,“ napísal Daily Mail

„Slovensko i Rumunsko vedeli, že nerozhodný výsledok im stačí, aby sa dostali do vyraďovacej fázy EURO 2024. Treba však povedať, že oba tímy sa snažili vyvrátiť fámy o sprisahancoch, ktorí sa dohodli už pred zápasom.

Maďarský Nemzeti Sport referoval aj o vrtochoch počasia. V prvom dejstve mala väčšina fanúšikov na tvári slnečné okuliare, no po prestávke niektorí z nich mokli.

„Meteorológovia sa totálne prerátali. V čase stredajšieho zápasu nepredpovedali žiadne zrážky, no štadiónom vo Frankfurte sa strhla taká búrka, že v modernej aréne nebol čas ani zatiahnuť strechu. Cyklón plaziaci sa nad mestom z východu sprevádzali aj blesky a jeden z nich neďaleko udrel s veľkým treskom. Lejak poriadne rozmočil ihrisko, ale nemecký rozhodca Daniel Siebert hru neprerušil.“

„Táto skupina bola oveľa náročnejšia, ako si mnohí mysleli. Na papieri ste možno favorit, ale hráte zápasy proti súperom, ktorí nemajú absolútne čo stratiť. Majú aj kvalitných futbalistov, nie sú to malé futbalové krajiny,“ hodnotil tréner Belgičanov Domenico Tedesco.

Rozsiahlu reportáž o zápase priniesol The Athletic.

Aj belgický portál Walfoot pred súbojom Slovákov proti Rumunom upozorňoval, že to mohol byť zápas hanby. „Ale aktéri zápasu tieto obavy okamžite rozmetali,“ reagoval český Sport.

Ale buďte si istí, Slovensko a Rumunsko chceli tento zápas vyhrať a hneď od začiatku to dávali najavo,“ napísali reportéri portálu, ktorý spadá pod The New York Times.

Podľa nich sa súperi vôbec nešetrili a dianie na ihrisku muselo fanúšikov baviť. „Čo bolo dôvodom? Túžba vyhnúť sa v osemfinále Francúzsku? Zmysel pre fair play? Slovensko a Rumunsko si dali útočnú hostinu. Čisto z lásky k futbalu.“