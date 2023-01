Slovenský druholigista utrpel nezvyčajný debakel, prehral 0:14

Chorváti vyhrávali v 6. minúte 2:0. Na pomocnom ihrisku v kempe HNK sa do šatní išlo za stavu 6:0.

„Tréner Sergej Jakirovič do druhého polčasu vystriedal celé mužstvo, ktoré nedávalo nohu z plynu a zúrivo pokračovalo. Belasí nakoniec vyhrali vysoko 14:0,“ dodáva web chorvátskeho klubu.

Futbalisti Dolného Kubína začali so zimnou prípravou v utorok 3. januára. Úvodný tréning mali mať neskôr, no štart posunula zaujímavá ponuka na turnaj v Chorvátsku.

„Z dôvodu podpísanej zmluvy sme nechceli a nemohli naplánovaný zápas s Rijekou zrušiť. Využili sme ho tak na to, aby sme do akcie zapojili hráčov, ktorých sme v príprave chceli vidieť. Ďalšie zápasy odohráme s našim kompletným kádrom,“ pre web druhaliga.sk vysvetľoval športový riaditeľ MFK Dolný Kubín František Baraniak.

Do deja však nezasiahol ani jeden kmeňový hráč oravského klubu. Tréner Ladislav Pecko postavil do hry hráčov, ktorí sú v MFK na skúške. A zabezpečila ich agentúra.

Hra mačky s myšou

Hráči v dresoch oravského klubu sa nepoznali. Na ihrisku vyzerali dezorientovane. Boli absolútne nezohratí.

„Chvíľami to síce vyzeralo ako hra mačky s myšou, veď Rijeka je súper, ktorý by mohol hrať vyrovnanú partiu so Slovanom. Ale ako som spomínal, zápas sme využili aspoň na nasadenie hráčov, ktorí môžu byť potenciálnymi posilami pre náš tím,“ dodal Baraniak.