Prvá prekážka Slovana v boji o Ligu majstrov. Súper bude z Estónska alebo Gruzínska

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vstúpia do bojov o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027 proti úspešnejšiemu z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi.
Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Úradujúci slovenskí šampióni sa najprv predstavia na pôde súpera, odvetu odohrajú na domácom Tehelnom poli. Úvodné zápasy 2. predkola sú na programe 21. a 22. júla, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.
Kluby boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 12-členných skupín majstrovskej vetvy a jednej štvorčlennej skupiny ligovej vetvy, v ktorých bola polovica nasedená a polovica nenasadená.
Slovan figuroval medzi nasadenými tímami druhej skupiny, za súperov tak mohol dostať aj švajčiarsky FC Thun či lepších z dvojíc Víkingur Reykjavík/ETO FC Győr, FC Kajrat Almaty/FK Sutjeska Nikšič, ML Vitebsk/Universitatea Craiova a FC Petrocub Hincesti/KF Egnatia.
Víťazi dvojzápasov postúpia do 3. predkola, zdolané tímy budú hrať v 3. predkole Európskej ligy. Prvé zápasy 1. predkola sa uskutočnia 7. a 8. júla, odvety o týždeň neskôr.
dvojice 2. predkola LM
majstrovská vetva:
Mjällby AIF/Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes
Tre Fiori FC/Larne FC - FK Crvena Zvezda Belehrad
Sabah FK/The New Saints FC - FC Vardar Skopje/KuPS Kuopio
KÍ Klaksvík/FC Atert Bissen - FK Kauno Žalgiris/FC Drita
AGF Aarhus - KKS Lech Poznaň
FC Ararat-Armenia/Riga FC - Floriana FC/Shamrock Rovers FC
FK Borac Banja Luka/PFC Levski Sofia - ML Vitebsk/Universitatea Craiova
Omonia Nikózia - FC Kajrat Almaty/FK Sutjeska Nikšič
FC Thun - GNK Dinamo Záhreb
Víkingur Reykjavík/ETO FC Győr - Hapoel Beer Ševa FC
FC Flora Tallinn/FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK SLOVAN BRATISLAVA
FC Petrocub Hincesti/KF Egnatia - NK Celje
ligová vetva:
Fenerbahce SK - Górnik Zabrze
SK Sturm Graz - Heart of Midlothian FC
Ďalšie termíny
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta
žreb skupinovej fázy: 27. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca
štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla
semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája
finále: 5. júna (Madrid)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené