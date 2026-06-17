Prvá prekážka Slovana v boji o Ligu majstrov. Súper bude z Estónska alebo Gruzínska

Radosť hráčov Slovana zo zisku majstrovského titulu
Radosť hráčov Slovana zo zisku majstrovského titulu (Autor: TASR)
TASR|17. jún 2026 o 12:28
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Slovan vstúpi do súťaže v 2. predkole.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vstúpia do bojov o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027 proti úspešnejšiemu z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi.

﻿Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Úradujúci slovenskí šampióni sa najprv predstavia na pôde súpera, odvetu odohrajú na domácom Tehelnom poli. Úvodné zápasy 2. predkola sú na programe 21. a 22. júla, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.

Kluby boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 12-členných skupín majstrovskej vetvy a jednej štvorčlennej skupiny ligovej vetvy, v ktorých bola polovica nasedená a polovica nenasadená.

Slovan figuroval medzi nasadenými tímami druhej skupiny, za súperov tak mohol dostať aj švajčiarsky FC Thun či lepších z dvojíc Víkingur Reykjavík/ETO FC Győr, FC Kajrat Almaty/FK Sutjeska Nikšič, ML Vitebsk/Universitatea Craiova a FC Petrocub Hincesti/KF Egnatia.

Víťazi dvojzápasov postúpia do 3. predkola, zdolané tímy budú hrať v 3. predkole Európskej ligy. Prvé zápasy 1. predkola sa uskutočnia 7. a 8. júla, odvety o týždeň neskôr.

dvojice 2. predkola LM

majstrovská vetva:

Mjällby AIF/Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes

Tre Fiori FC/Larne FC - FK Crvena Zvezda Belehrad

Sabah FK/The New Saints FC - FC Vardar Skopje/KuPS Kuopio

KÍ Klaksvík/FC Atert Bissen - FK Kauno Žalgiris/FC Drita

AGF Aarhus - KKS Lech Poznaň

FC Ararat-Armenia/Riga FC - Floriana FC/Shamrock Rovers FC

FK Borac Banja Luka/PFC Levski Sofia - ML Vitebsk/Universitatea Craiova

Omonia Nikózia - FC Kajrat Almaty/FK Sutjeska Nikšič

FC Thun - GNK Dinamo Záhreb

Víkingur Reykjavík/ETO FC Győr - Hapoel Beer Ševa FC

FC Flora Tallinn/FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK SLOVAN BRATISLAVA

FC Petrocub Hincesti/KF Egnatia - NK Celje

ligová vetva:

Fenerbahce SK - Górnik Zabrze

SK Sturm Graz - Heart of Midlothian FC

Ďalšie termíny

žreb 3. predkola: 20. júla

zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla

žreb play off: 3. augusta

zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta

zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta

žreb skupinovej fázy: 27. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra

2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra

4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra

6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra

7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára

8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára

žreb dvojíc play off*

zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára

žreb vyraďovacej fázy*

osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca

štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla

semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája

finále: 5. júna (Madrid)

* - dátumy žrebov ešte neboli určené

Liga majstrov

Liga majstrov

    Radosť hráčov Slovana zo zisku majstrovského titulu
    Radosť hráčov Slovana zo zisku majstrovského titulu
    Prvá prekážka Slovana v boji o Ligu majstrov. Súper bude z Estónska alebo Gruzínska
    dnes 12:28
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