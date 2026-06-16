Žreb Ligy majstrov priniesol aj raritu. Slovan Bratislava ešte čaká na meno súpera

Utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol o dvojiciach 1. predkola Ligy majstrov 2026/2027.
Jediný slovenský zástupca v súťaži ŠK Slovan Bratislava bude štartovať až v 2. predkole, meno svojho súpera sa teda dozvie v stredu.
V 1. predkole sa predstaví 28 tímov, ktoré boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 14-členných skupín.
V každej z nich bola polovica účastníkov nasadených, druhá polovica nenasadených. Doma začnú tímy, ktoré boli vyžrebované ako prvé.
Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).
Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC. Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL.
Dvojice 1. predkola LM:
Sabah FK - The New Saints FC
Floriana FC - Shamrock Rovers FC
FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi
Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes
Tre Fiori FC - Larne FC
FC Ararat-Armenia - Riga FC
FC Vardar Skopje - KuPS Kuopio
FK Kauno Žalgiris - FC Drita
ML Vitebsk - Universitatea Craiova
FC Petrocub Hincesti - KF Egnatia
FK Borac Banja Luka - PFC Levski Sofia
Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr
FC Kajrat Almaty - FK Sutjeska Nikšič
KÍ Klaksvík - FC Atert Bissen
ŠK Slovan Bratislava figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole
Ďalšie termíny:
Žreb 2. predkola: 17. júna
Žreb 3. predkola: 20. júla
Zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla
Žreb play off: 3. augusta
Zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta
Zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta
Žreb skupinovej fázy: 27. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára
Žreb dvojíc play off*
Zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára
Žreb vyraďovacej fázy*
Osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca
Štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla
Semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája
Finále: 5. júna (Madrid)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené