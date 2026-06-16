Žreb Ligy majstrov priniesol aj raritu. Slovan Bratislava ešte čaká na meno súpera

Na snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan) sa raduje po strelení gólu.
Na snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan) sa raduje po strelení gólu. (Autor: TASR)
TASR|16. jún 2026 o 16:39
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Jediný slovenský zástupca v súťaži Slovan Bratislava bude štartovať až v 2. predkole.

Utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol o dvojiciach 1. predkola Ligy majstrov 2026/2027.

Jediný slovenský zástupca v súťaži ŠK Slovan Bratislava bude štartovať až v 2. predkole, meno svojho súpera sa teda dozvie v stredu.

V 1. predkole sa predstaví 28 tímov, ktoré boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 14-členných skupín.

V každej z nich bola polovica účastníkov nasadených, druhá polovica nenasadených. Doma začnú tímy, ktoré boli vyžrebované ako prvé.

Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).

Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC. Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL.

Dvojice 1. predkola LM:

Sabah FK - The New Saints FC

Floriana FC - Shamrock Rovers FC

FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi

Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes

Tre Fiori FC - Larne FC

FC Ararat-Armenia - Riga FC

FC Vardar Skopje - KuPS Kuopio

FK Kauno Žalgiris - FC Drita

ML Vitebsk - Universitatea Craiova

FC Petrocub Hincesti - KF Egnatia

FK Borac Banja Luka - PFC Levski Sofia

Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr

FC Kajrat Almaty - FK Sutjeska Nikšič

KÍ Klaksvík - FC Atert Bissen

ŠK Slovan Bratislava figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole

Ďalšie termíny:

Žreb 2. predkola: 17. júna

Žreb 3. predkola: 20. júla

Zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla

Žreb play off: 3. augusta

Zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta

Zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta

Žreb skupinovej fázy: 27. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra

2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra

4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra

6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra

7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára

8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára


Žreb dvojíc play off*

Zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára

Žreb vyraďovacej fázy*

Osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca

Štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla

Semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája

Finále: 5. júna (Madrid)

* - dátumy žrebov ešte neboli určené

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan) sa raduje po strelení gólu.
    Na snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan) sa raduje po strelení gólu.
    Žreb Ligy majstrov priniesol aj raritu. Slovan Bratislava ešte čaká na meno súpera
    dnes 16:39
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