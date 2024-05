Sparta ide príkladom, stavila na mladých. Prečo Slovan nezarába milióny na odchovancoch?

Nemôže si dovoliť zaváhanie. Jeseň bez európskej súťaže by znamenala premárnenú obrovskú finančnú príležitosť .

2014: +480-tisíc eur (Lukáš Pauschek do Sparty Praha za 480-tisíc eur)

2017: +220-tisíc eur (Richard Lásik do Avellina za 200-tisíc eur)

2018: - 2,9 milióna eur (Seydouba Soumah do Partizanu Belehrad za 1,65 milióna eur)

2019: +50-tisíc eur (Vukan Savičevič do Wisla Krakow za 50-tisíc eur)

2020: +5,2 milióna eur (Andraž Šporar do Sportingu Lisabon za 6 miliónov eur)

2021: +130-tisíc eur (Artem Sukhotskyi do Desny za 250-tisíc eur)

2022: +6 miliónov eur (Dominik Greif do Malorky za 2,5 milióna eur)

2023: +490-tisíc eur (Myenty Abena do Ferencvárosu za 400-tisíc eur)

„Bez skúsených ťažko niečo uhráte. Nikto nevyhrá ligu s mladým mužstvom, nikto s mladými nepostúpi do skupiny európskej súťaže,” vyslovil kouč Slovana.

Tréner Weiss po zisku titulu vyhlásil, že nikto nevyhrá ligu s mladým mužstvom. Nikto sa podľa neho s neskúsenými hráčmi neprebojuje do pohárovej Európy.

„Športový riaditeľ Tomáš Rosický často vraví, že výchova talentov je jednou z priorít klubu, potom ich môže logicky zakomponovať do zostavy a následne speňažiť,” dodal.

„Zelený je momentálne hádam jediný hráč nad 30 rokov, ktorý patrí do úzkej rotácie Sparty,” tvrdí pre Sportnet Jiří Lizec, novinár zo Sport.cz.

Skúsenejší hráči “belasých” sú však ťahúňmi tímu. To je zasa opak toho, čo sa dialo v Prahe. Tam udávajú v súčasnosti tempo mladší hráči, prípadne tí, v najlepšom futbalovom veku okolo 27 až 29 rokov.

Tak je aj v prípade Juraja Kucku, Gurama Kašiu či Jabu Kankavu. Posledným dvom menovaným sa v lete končí kontrakt. Do klubu prišli pôvodne ako voľní hráči.

Sú to práve odchovanci, ktorí bývajú najväčšími obľúbencami publika. Možno by Slovan touto cestou dotiahol na štadión väčší počet ľudí. Potvrdzujú to aj vypredané reprezentačné zápasy.

Sparta produkuje miliónových odchovancov