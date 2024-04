Vykázal rekordné výnosy a obrovskú stratu, ide o milióny. Čo sa deje v Slovane?

BRATISLAVA. Slováci sa často porovnávajú so susedmi. Hlavne, keď ide o peniaze a šport.

Z čoho žije najslávnejší slovenský klub?

Rekordné čísla

„Dotácie našej rodiny su suverénne na prvom mieste. Sú to obrovské peniaze. Aj keď to porovnám s našim najväčším sponzorom, tak je to veľký rozdiel.

Mojim cieľom je, aby som finančnú záťaž na našu rodinu znížil, lebo takto je to dlhodobo neúnosné,“ priznal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík vlani v rozhovore pre Sportnet.

„Klub je stabilizovaný, je v dobrej finančnej kondícii. Všetko funguje bez problémov,“ dodal Kmotrík pre Sportnet.