ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos FC dnes, Európska liga LIVE (play-off, 2. zápas)

FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos FC, Európska liga (play-off, 2. zápas)

FC Viktoria Plzeň a Panathinaikos FC: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
FC Viktoria Plzeň a Panathinaikos FC: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. feb 2026 o 15:45
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu play-off o osemfinále Európskej ligy: FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos FC.

Futbalisti tímov FC Viktoria Plzeň a Panathinaikos FC dnes hrajú druhý zápas play-off o osemfinále Európskej ligy 2025/2026.

Prvý zápas sa skončil remízou 2:2.

Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos FC (Európska liga LIVE, play-off o osemfinále, odveta, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska liga Play-off 2025/2026
26.02.2026 o 18:45
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Panathinaikos
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu o postup do play-off Európskej ligy medzi FC Viktoria Plzeň a Panathinaikos Atény.

Úvodný zápas v Grécku skončil remízou 2:2. Dnes sa tak dozvieme kto postúpi do play-off a pre koho sa naopak cesta v pohárovej Európe v tejto sezóne predčasne skončí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Európska liga

    dnes 15:45
