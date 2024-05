Prekvapivá správa. Tradičný klub sa neprihlási do druhej ligy

„Mužstvo od budúcej sezóny prihlásime do tretej ligy. S ľuďmi, s ktorými riešime budúcnosť myjavského futbalu hľadáme spôsoby, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť klubu. Nie, že rok sa potrápime a potom to celé padne,“ pre TVM Myjava uviedol prezident Spartaka Myjava Peter Halabrín.

Nechcú tvoriť dlhy

Aj po odchode hlavného partnera bude Spartak Myjava ekonomicky stabilizovaný. Pôsobiť bude v skromnejších pomeroch.

„Nechceme robiť žiadne záväzky a dlhy. Absolútnou prioritou je mládež, zachovať ju minimálne na tých istých podmienkach, ako je teraz,“ vysvetlil, prečo pôjdu muži o súťaž dole.

Spartak Myjava bude po novom stavať na vlastných odchovancoch. Tím preto opustí väčšina hráčov, ktorí na Kopaniciach pôsobili v jarnej časti MONACObet ligy.

„Osemdesiat percent futbalistov na Myjavu prišlo, mnohí na poslednú chvíľu, keď sme potrebovali káder vyskladať. Pretože v decembri, januári nám odišlo veľa futbalistov do iných klubov, za lepšími podmienkami.

Bude to veľmi veľká, zásadná zmena. V kádri zostane len časť a vrátia sa chlapci, ktorí v Myjave pred časom skončili,“ uviedol Halabrín.

Zmena na trénerskom poste

Ponuku prejsť do A tímu dostali hráči z béčka, ktoré aktuálne pôsobí v V. lige Severozápad. Po novom bude hrať béčko v šiestej lige.

„Oslovujeme aj chalanov, ktorých sme pustili na hosťovania do klubov, kde dnes hrávajú tretiu ligu. Káder by sme chceli zostaviť do konca mája,“ doplnil.

Na lavičke Spartaka Myjava končí skúsený Ladislav Hudec, hlavným trénerom bude Daniel Kvasnica.

„Snažíme sa klub nastaviť na úrovni, aby nás to tešilo a bavilo. Ale ekonomicky tak, aby sme to boli schopní financovať,“ uviedol.