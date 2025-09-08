Pokorili suveréna, ktorý neprehral vyše dva roky. Rozhodli nasadenie a vášeň

TVRDOŠOVCE. Vicelíder piatej ligy Juhovýchod na juhozápade Slovenska AC Nitra prichádzal na stretnutie šiesteho kola na Šuriansko do Tvrdošoviec len šesť dní po intenzívne pretriasanom víťazstve v neďalekých Šuranoch, o ktorom informovali regionálne noviny.
Hoci nešlo v Tvrdošovciach o pravý magnet kola, vlani doma stopercentný tím nezačal túto sezónu dobre a ďalšiu domácu stratu - hoc proti favoritovi - si nepripúšťal.
Lenže aj exligoví Nitrania v zostave AC už pocítili, najmä v prvej polhodinke v Šuranoch, kde nakoniec brali všetky body po „jasnom“ víťazstve 5:1, že slabší vstup do zápasu sa im druhýkrát po sebe vyplatiť nemusí, veď namiesto 3:0 viedli Šuranci v 25. minúte iba 1:0.
Šurany protestovali predchádzajúcu nedeľu hlavne pre neuznaný gól a neodpískaný pokutový kop, a kdeže pocit krivdy ich neprešiel ani na druhý deň, podali oficiálny protest.
„Namietali sme pochybenia asistenta rozhodcu číslo dva, po verdikte ktorého nám nebol uznaný dôležitý gól na 2:0,“ vysvetlil prezident ŠK Šurany Boris Janák.
Zápas piateho kola sa tak dohrával na Komisii rozhodcov ZsFZ v Nitre, na ktorej bol videozáznam preštudovaný a výsledok mal byť - podľa úradnej správy - klubu následne doručený. Šuriansky klub ho však do konca týždňa neobdržal, rovnako. ako v podobnej situácii pred necelým rokom.
V oficiálnej úradnej správe je k prípadu uvedené toto: „Komisia rozhodcov na základe správy delegáta zápasu prijala opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť v majstrovskom stretnutí 5. kola V. ligy JV ŠK Šurany - AC Nitra.“
V ďalšom bode sa zase píše: „Sťažnosť ŠK Šurany na výkon rozhodcu: KR na svojom zasadnutí vzhliadla z predmetného stretnutia videozáznam a prišla k záveru, ktorý vám bude zaslaný prostredníctvom ISSF.“
Kto sa v regionálním futbale pohybuje s otvorenými očami, ten vidí, že kľúčovým problémom je nedostatok rozhodcov v krajskom zväze, pritom v niektorých okresoch je situácia ešte horšia.
Štrnásty zdolal favorita súťaže
Vo výbornom piatoligovom stretnutí Tvrdošovce – AC Nitra udržali domáci streleckú hviezdu „ácečka“, 10-gólového Matúša Pauknera, na opačnej strane však gólovo mlčal aj vlaňajší kanonier súťaže Matej Fuska, ktorého získali Tvrdošovce pred sezónou.
V oveľa ťažšom rozpoložení nastupoval štrnásty tím tabuľky, ktorý však podal najmä v prvom dejstve proti veľkému favoritovi jeden oduševnený výkon násobený ohromnou obetavosťou všetkých hráčov.
Tí do prestávky ospalým hosťom veľa nedovolili, boli oveľa živší a náznaky šancí AC vyriešil brankár Matej Juhás. V 17. minúte však bol z ničoho-nič bezmocný, pretože Oliverovi Valkovi sadla lopta z 20 metrov na priamy priehlavok a gólová bomba doslova vymietla ľavý vinkel – 0:1. Brankárskej opore domácich sa dá vyčítať snáď iba, že stála o dva kroky vpredu.
Potom išli Matúš Hipš a Matúš Paukner dvaja na jedného, no ešte pred šestnástou ukázal prvý menovaný, ako sa to nemá robiť.
Vyhecovaní Tvrdošovčania sa gólom nedali vyviesť z koncentrácie, naďalej „jazdili“s veľkým nasadením po celej hracej ploche, nepoznali stratenú loptu a zakrátko neúnavný Zakhak Dziadyk predskočil po zlej obrannej hlavičke v malom vápne s odkopom váhajúceho zadáka a nezadržateľne vyrovnal (1:1). V prvom polčase zdobila výkon Tvrdošovčanov ohromná vášeň, kým profesorský futbal nesvedčal Nitričke odjakživa.
Hostia šance nepremenili
Po polčasových dohovoroch nastúpil favorit z krajského mesta oveľa koncentrovanejší, do šance sa dostal nielen Benjamín Holčík, ale aj striedajúci Tomáš Hambálek či Miloš Šimončič a v 72. minúte po krásnej kolmici striedajúceho Kristiána Pajera do tutovky na rohu malého vápna Matúš Paukner, ktorého ľavačka sa však mýlila.
Váhanie stopérskej dvojice potom napravil vynikajúci Matej Juhás, ktorý úvodných 25 minút druhého polčasu privádzal hostí, ktorí začali sťahovať slučku, do zúfalstva.
Pohyblivým zeleno-bielym však zostávali sily aj na rýchle kontry a v 77. minúte a dlhom centri obrana AC opäť váhala s odkopom a zadák Peter Spevák z otočky k žrdi nachytal Andresa Nagya na hruškách – 2:1. Favorizovaní hostia si za predvedený výkon v prvom polčase víťazstvo nezaslúžili, pre bývalého prvoligového futbalistu Nitry na lavičke Tvrdošoviec Jána Štajera majú získané tri body cenu zlata.
Štajer sledoval AC dva týždne
Tvrdošovce potrebovali súrne bodovať, lenže proti top favoritovi súťaže nemohli mať prehnane veľké oči. Mali však hráčov, ktorí boli ochotní nechať na trávniku všetko, veď aj ich najskúsenejší hráč, ktorý má čosi odkopané aj vo vyšších súťažiach a vyniká najmä pozičnou hrou v obrane Csaba Králik odoberal lopty Nitranom čistými kĺzačkami a doslova jazdil po zadku.
„Moji hráči podali naozaj jeden excelentný a aj obetavý výkon, za ktorý si zaslúžia veľké uznanie,“ začal tréner ŠK Tvrdošovce Ján Štajer. „Poviem úprimne, tomuto zápasu som sa venoval dva týždne. Hru AC Nitra som sledoval nielen v pohárovom zápase proti Trnave, ale aj v ďalších stretnutiach, preto som vedel, aké majú jeho hráči napríklad alternatívne riešenia a aj preto som postavil čiastočne pozmenenú zostavu.
Hráčom som zdôrazňoval hlavne tri veci, aby robili minimum chýb, aby dôsledne dostupovali súpera a aby bojovali za meno klubu. To všetko splnili, nakoniec sme otočili vývoj z 0:1 na 2:1 a všetkým patrí moje veľké poďakovanie za odvedenú prácu.
Naozaj sme neboli v ľahkej situácii, psychicky sme to však zvládli a tri body proti favoritovi celej ligy sú pre nás balzamom.“
Koho by kouč vyzdvihol okrem vynikajúceho brankára Juhása, pýtal sa Sportnet. „Jenodznačne celé mužstvo.“
Tvrdošovčania do prestávky okrem nechytateľného televízneho gólu Olivera Valka hostí do šancí nepúšťali. „Po predzápasových pokynoch hráči vedeli na čo si musia dávať obzvlášť pozor, ako vedia hrať Nitrania v strede poľa variabilne, ako si menia miesta a musím zopakovať, že najmä v prvom polčase ich naozaj skoro do ničoho nepustili. Až na tú gólovú strelu, ktorá sa však nedala chytiť, pretože bola dostatočne prudká a mierne klesala.“
Zástavu zdvihli vysoko
Po obrátke mali hostia tri či štyri dobré šance. „Pri ich ambíciách už museli hru otvoriť, útočili a naozaj mali aj šance. O tom je však futbal, my sme tie situácie ubránili a konečne sa na nás potom usmialo aj šťastie, keď sme dali víťazný gól na 2:1.“
Najmä do prestávky boli Tvrdošovčania živší, pohyblivejší a oveľa bojovnejší. „Väčšinu hráčov AC osobne poznám, máme korektné vzťahy a vážim si ich. Svojim chalanom som v týždni vysvetlil, že zápas začnú jedenásti proti jedenástim a v žiadnom prípade sa ich nemôžu zľaknúť, pretože sú to tiež piatoligisti, nie je to povedzme druholigové mužstvo.“
„Tardoskedd“ zdvihla klubovú zeleno-bielu vlajku vysoko, top favoritovi súťaže z krajskej Nitry pripravila iba druhú ligovú prehru v jej niečo vyše trojročnej existencii, prvú po vyše dvoch rokoch a vôbec prvú bodovú stratu v aktuálnej sezóne.
„Každá séria sa raz skončí, my však potrebujeme na tento úspešný výsledok nadviazať a začať sa pripravovať na ďalšieho súpera,“ musel ukončiť svoj mediálny výstup kouč ponáhľajúc sa do rozvášnenej kabíny, ktorá si ho vyžiadala na víťazný pokrik.
Tréner vošiel do ihriska
Futbalový AC Nitra si za niečo vyše troch rokov svojej existencie stihol pripísať tri postupy a toto leto vstupoval aj do krajskej „južnej“ piatej ligy v pozícii najväčšieho ašpiranta na postup.
Jeho doterajšia bilancia v ligových súťažných stretnutiach naháňala súperom strach, nakoniec, Nitrania prehrali „pred Tvrdošovcami“ iba jeden zápas v dlhodobých súťažiach. Stalo sa to ešte v siedmej lige ObFZ Nitra, keď bielo-modrí prehrali 16. augusta 2023 v prvom kole vo Veľkom Cetíne 0:1.
To však už neplatí, v sobotňajšom stretnutí šiesteho kola pokorili futbalistov zo svojho krajského mesta Tvrdošovce v pomere 2:1.
Tréner AC Nitra Miloš Krško je známy tým, že počas zápasu na svojich zverencov spoza autovej čiary nevykrikuje, pokyny rozdáva hlavne pred zápasom a v polčasovej prestávke, či v prerušenej hre.
V Tvrdošovciach však urobil čosi nezvyklé, tesne pred zahájením druhého dejstva vošiel za hráčmi až do stredu ihriska, aby ich sústredil okolo seba. Čo im hovoril, pýtal sa Sportnet priamo bývalého prvoligového futbalistu Slovana Bratislava či Dinama Tbilisi.
„Hráčom som hovoril, že aj keď by domáci držali polčasových 1:1, musia byť trpezliví až do samého konca zápasu, kedy padajú rozhodujúce góly tiež.
Žiaľ, ten gól dali Tvrdošovce, potom hrali už vyslovene v obrannom bloku, čo nás však bude asi čakať aj v ďalších zápasoch. Víťazstvo si už nenechali vziať a k zaslúženým trom bodom im musím zagratulovať.“
Čo bude v Trsticiach a Kračanoch?
Nitrania zaknihovali v susednom Novozámockom okrese vôbec prvú stratu v piatej lige. „Súper nás predčil v nasadení, dostali sme z môjho pohľadu dva zbytočné góly, domácich sme dostali na koňa a potom sa už hralo ťažko do plných. V poslednej tretine ihriska sme boli málo presní a preto sa mohlo zdať, že sme si v prvom polčase nevytvárali šance. Po prestávke však šance prišli, len sme ich trestuhodne pozahadzovali.“
Malo zobrať mužstvo vážnejšie - ako výstrahu - už úvodnú polhodinu zápasu v Šuranoch, pýtali sme sa ďalej. „Určite áno, my sme však prišli do Šurian po našom pohárovom zápase so Spartakom Trnava, po ktorom ľudia hráčov za prevedenú hru chválili, a zápas tam začali ako nejakí majstri sveta.
V Tvrdošovciach sme si však dali na to pozor, nezačali sme zle, akurát sme zlyhali v premieňaní šancí. Domáci nás predčili väčšou túžbou po víťazstve a aj bojovnosťou,“ nič neprikrášľoval 45-ročný kormidelník.
Trpezlivo odpovedal aj na záverečnú otázku, čo si myslí o proteste Šurian na výkon rozhodcu na čiare. „Klub zo Šurian sa dá pochopiť, pretože cítil krivdu. Ja som si ten neuznaný gól na 2:0 pozeral opakovane na videozázname a musím povedať, že asistent rozhodcu podľa všetkého naozaj pochybil. Druhá vec však je, že predtým sa mohlo pískať postrčenie nášho hráča. Každopádne však, v druhom polčase neboli domáci poriadne na našej polovici ihriska a vyhrali sme 5:1,“ zakončil Miloš Krško.
Pozor však. Výkon, aký predviedli futbalisti nitrianskeho AC na Štadióne Juraja Szikoru v prvom polčase nebude musieť stačiť už v ôsmom kole ani v ofenzívne ladených Kostolných Kračanoch, určite nebude stačiť v dvanástom kole v búrlivej atmosfére na pôde úradujúceho majstra v Trsticiach, ktorý ešte neinkasoval, a ktovie či bude stačiť medzitým v desiatom kole u nováčika v neďalekom Kmeťove, ktorého hráči myslia na šancu porovnať sa s exligistami v zostave AC Nitra, odkedy je známy zápasový itinerár.
Pre väčšiu pútavosť súťaže je takýto vývoj určite pozitívom, bielo-modrý AC je stále ozdobou súťaže s hráčskou kvalitou a aj vzorovým vystupovaním celej výpravy aj napriek premiérovej prehre.