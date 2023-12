Slovanu hrozí aj Ajax. Na ktoré tímy môže naraziť v boji o osemfinále Konferenčnej ligy?

Na tretích miestach v skupinách Európskej ligy skončili aj Olympiakos Pireus (skupina A), Real Betis (skupina C), Sturm Graz (skupina D), Royale Union Saint-Gilloise (skupina E), Maccabi Haifa (skupina F), Servette Ženeva (skupina G) a FK Molde (skupina H).

Spoločne so Slovanom postúpili z druhých miest do play-off aj KAA Gent (skupina B), Dinamo Záhreb (skupina C), FK Bodø/Glimt (skupina D), Legia Varšava (skupina E), Ferencváros Budapešť (skupina F), Eintracht Frankfurt (skupina G) a Ludogorec Razgrad (skupina F).

Pozrite si tímy, ktoré budú súčasťou žrebu play-off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy.