Slovan ukončil skupinu prehrou s Ľubľanou a čaká ho play-off. Borjan videl červenú kartu

/zdroj: RTVS/

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Som smutný z toho, že sme nezískali aspoň bod. Som nahnevaný sám na seba, pretože som neurobil v danej minúte rozhodnutie, ktoré som chcel. Zákrok Borjana by som teraz nehodnotil. Cieľ sme splnili, ale dnes som nemal šťastnú ruku. Chcel som viac riskovať."

Martin Trnovský, brankár Slovana: "Bohužiaľ, vo futbale sa to stáva (o vylúčení Borjana - pozn. red.). Nepremýšľal som a začal som sa chystať do brány. Nesústredil som sa na to, či som nerozcvičený. Išiel som tam a chcel som pomôcť mužstvu. Výsledok nás mrzí, ale postup je náš a to je fajn. Škoda, chceli sme vyhrať a užiť si to s našimi fantastickými fanúšikmi. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to."

Lukáš Pauschek, obranca Slovana: "Prvý gól sme dostali po taktickej chybe, zaspali sme tam. Potom sme vyrovnali, ale prišlo vylúčenie Milana, aj keď to nebola úplne jeho chyba. Hneď po červenej karte sme inkasovali, ale snažili sme sa až do konca o vyrovnanie. Tlačili sme sa dopredu, ale sily odchádzali. Určite sme chceli posledný zápas zvládnuť, preto sú v nás také trpké pocity. Ale tešíme sa na jarné zápasy v Európe."