Prídu z Rakúska a Nemecka. Robotníci idú potrápiť druholigistu, veria v zázrak

ČIERNE. Súboje malých proti veľkým vždy pútajú pozornosť.
Tento týždeň sú v Slovnaft Cupe na programe štyri zaujímavé stretnutia, v jednom z nich vyzve pohraničná obec Čierne popredný tím druhej ligy FK Pohronie.
„Futbalovým sviatkom žije celá dedina. Čierne je obec s veľkou základňou fanúšikov, takže takýto zápas je pre nás všetkých výnimočná udalosť,“ pre Sportnet povedal tréner ŠK Čierne Lukáš Benko.
Obec so 4 500 obyvateľmi pôsobí v piatej lige Stredoslovenského futbalového zväzu. Po dvoch výhrach a dvoch prehrách je aktuálne na piatej priečke tabuľky.
„Na naše domáce zápasy chodí bežne 300, 400 ľudí. Verím preto, že s druholigovým Pohroním prekonáme tisícku,“ dodal.
Tréner: Sme realisti
Pohronie je v aktuálnej sezóne príjemným prekvapením MONACObet ligy. Aktuálne je s jedenástimi bodmi na treťom mieste tabuľky.
„Sme realisti a uvedomujeme si, proti komu stojíme. Aj my však máme dobrý tím, pred sezónou nás posilnili štyria hráči a šikovný mladík zo Žiliny.
Favorit je na druhej strane, no pokúsime sa o senzáciu. Veríme v zázrak,“ uviedol Benko, ktorý tipuje výhru ŠK Čierne 1:0.
Lodivod piatoligového klubu priznáva, že prekvapenia sa v pohároch dejú väčšinou na malých ihriskách. V obci, ktorá hraničí s českými i poľskými hranicami, typické dedinské ihrisko nemajú.
„U nás je takzvané letisko, čo bude hosťom vyhovovať. My sme však doma naučení hrať, preto ideme bojovať.
Pred zápasom ušijeme taktiku, ktorá by mohla na súpera platiť. Jednoznačne budeme zhusťovať priestory a do hry dáme tímovosť,“ prezradil.
V tíme sú robotníci
Hráči ŠK Čierne sú amatéri, ktorí hrajú bez nároku na honorár. V deň zápasu si berú dovolenky.
„Jeden montuje fotovoltaiku, ďalší sadrokartóny. V tíme máme väčšinou robotníkov, ktorí budú musieť prísť skôr z Rakúska či Nemecka.
Klobúk dole pred ľuďmi, ktorí robia pre tento klub maximum. Verím, že za svoju obetu budú odmenení,“ praje si.
Postup do druhého kola si ŠK Čierne vybojovalo triumfom nad štvrtoligovou Rosinou. Doma vyhralo 2:0.
„Bol to jeden z najlepších zápasov pod mojím vedením. Ak podáme podobný výkon, môžeme potrápiť aj Pohronie,“ tvrdí.
Šanca predať sa
Hráčov plánuje pred futbalovým sviatkom nabudiť, motivovať ich. Chce, aby každý hral na hranici svojich možností a schopností.
„Chlapcom poviem, aby si to užili, pretože s takýmto súperom nehrajú každý deň. Zároveň však chcem, aby do toho dali všetko.
Pre mladých chalanov to bude veľká šanca predať sa. A pre starších zas veľký zážitok,“ prezradil.
Čierne v roku 2018 hostilo v pohári Lokomotívu Košice. Podľahlo jej len tesne 0:1.
„Bol to výborný zápas, na ktorý prišlo množstvo ľudí. Prajem si, aby ich teraz prišlo cez tisíc,“ dodal.
Traja hráči z Česka
Z pohraničnej obce pochádzajú tréner MŠK Žilina Pavol Staňo či reprezentant Samuel Kopásek.
V tíme majú aj troch futbalistov z Česka. Tí vraj výborne zapadli do partie a sú pre mužstvo prínos.
„Momentálne máme najlepšie mužstvo za posledných desať rokov. Verím preto, že táto sezóna bude úspešná,“ praje si.
Slovnaft Cup je pre piatoligistu veľkým spestrením. V klube sú radi, že im žreb prisúdil tím z profesionálnej súťaže.
„Je to výborný nápad, že dedinské kluby sa môžu konfrontovať s profesionálmi z prvých dvoch líg. Pre hráčov i trénerov je to vždy veľký zážitok, má to svoje čaro.
Nech to dopadne akokoľvek, hlavne, že sa ľudia zabavia. Veď pre nich ten futbal hráme,“ uzavrel tréner ŠK Čierne Lukáš Benko.
