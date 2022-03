V Jaslovských Bohuniciach nie je iba elektráreň. Futbalisti majú aj hymnu

Futbalisti ŠK Blava Jaslovské Bohunice majú výborne rozohranú sezónu v IV. lige SZ. O klube a jeho cieľoch hovoril tréner MAREK JUHÁSZ. Už v rozbehnutom ligovom ročníku figurujete len o horšie skóre na treťom mieste za Lehotou pod Vtáčnikom a Bolerázom. Mali ste takéto vysoké ambície aj pred sezónou? Cieľ sme si dali už tretiu sezónu hrať do 5. miesta, bojovať a popasovať sa futbalovo a výsledkami s najlepšími, bohužiaľ, naše snaženie prerušil Covid-19. Túto sezónu pri avizovanej reorganizácii postupom viacerých mužstiev sme si dali jednoznačný cieľ skončiť do 4. miesta, ktoré zaručuje hrať vyššiu súťaž. Tento cieľ sa nám zatiaľ darí napĺňať a verím, že to dotiahneme do úspešného konca.



V prípade postupu do vyššej ligy by sa jednalo o historický počin?

Jaslovské Bohunice už v minulosti hrali tretiu ligu. Areál, obec Jaslovské Bohunice, fanúšikovia a ľudia, ktorí okolo futbalu pracujú, si to určite za svoju snahu zaslúžia.



Tretia liga má byť po chystanej reorganizácii omnoho silnejšia ako teraz. Trúfali by ste si? Odohrali sme prípravné zápasy s mužstvami z vyššej súťaže. Vieme, kde sa kvalitatívne a hráčsky nachádzame, pretože zápasy boli vyrovnané. Tretiu ligu sledujem, sem-tam si pozriem aj zápasy, ktoré sa odohrávajú. Určite si trúfame, ale čaká nás ešte predtým veľa tvrdej práce.

Cez víkend sa hral dôležitý zápas medzi Lehotou pod Vtáčnikom a Bolerázom. Líder tabuľky v Bolerázi prehral 0:1. Toto zaváhanie ste mohli využiť a dotiahnuť sa na oba tímy, no v Trebaticiach ste prehrali 0:2. Ako by ste zhodnotili váš víkendový zápas? V tomto ťažkom období, keď viacerí hráči prekonávajú rôzne zdravotné problémy, sme vedeli, že v Trebaticiach nás nečaká nič ľahké. Trebatice to už naznačili na jeseň u nás, keď sme zvíťazili 4:1, že v plnej sile sú veľmi kvalitným a dôrazným súperom. V tomto zápase využili chyby našej defenzívy a boli agresívnejší po celý zápas. Opustil nás pilier obrany Patrik Banovič, ktorého nie je jednoduché nahradiť. Ukazuje sa, aký bol pre naše mužstvo dôležitý z hľadiska svojich futbalových schopností. Treba dať hlavu hore a športovo priznať, že v tomto zápase sme nemali svoj deň.

Vpravo tréner a predseda klubu Marek Juhász, vľavo jeho asistent Marek Maška. (Autor: JÁN LAUKO/FCB ŠK BLAVA JASLOVSKÉ BOHUNICE)

Za celú jeseň ste dostali iba 15 gólov, v úvodných troch jarných zápasoch až päť. Čomu to pripisujete? Ako som už spomínal, opustil nás z osobných dôvodom pilier obrany a niekdajší ligový hráč Spartaka Trnava Patrik Banovič, ktorý odišiel vo februári do Švajčiarska. Zimné prestupové obdobie nie je jednoduché, pretože kluby svojich hráčov nepustia. Banovič bol výborný v defenzíve hlavne v hlavičkových a osobných súbojoch, má skvelú kopaciu techniku a rozohrávku smerom do ofenzívy a bol nebezpečný pri ofenzívnych štandardných situáciách ako pri jednotlivých herných činnostiach, hlavne v priamych kopoch a v hlavičkovaní. Toto je hlavná príčina, s ktorou sa musíme vyrovnať, rešpektovať ju a urobiť maximum, aby sme dosiahli svoj cieľ.

Na druhej strane, ofenzívu máte tretiu najlepšiu. Zo 62 gólov strelil až 30 Daniel Dvorák. Nepokúšali sa vám v zime uchmatnúť najlepšieho ligového kanoniera tímy z vyšších súťaží? Áno, Dvoráka nám chceli uchmatnúť Galanta a Myjava, ale dohodli sme sa s ním, aby pokračoval v jarnej časti v našom klube. Verím, že naše úsilie nám Dano vráti svojou hrou a gólmi. Momentálne sa borí so zdravotnými problémami, ale veríme, že sa čo najskôr dostane do ideálnej formy.

Rovnaký hráč figuruje na prvom mieste aj v počte žltých kariet. Ako by ste ho charakterizovali? Dano je špecifický typ hráča, ktorý vie využiť moment prekvapenia. Súperi si naňho dávajú samozrejme väčší a pozor, bránia ho osobne po celý zápas, čo prináša veľa súbojov aj za žlté karty a v niektorých momentoch aj potýčky so súpermi, po ktorých potom dostáva karty on. U nás mu začal konečne chutiť futbal, dostal sa do pohody. Dúfam, že to nadšenie ešte potrvá veľmi dlho a jeho výkonnosť bude stúpať, pretože pri jeho veku má perspektívu hrať aj vyššiu súťaž.



Pred štvrtými Trenčianskymi Stankovcami máte pohodlný náskok deviatich bodov. Sledujete svojich súperov v ligovej tabuľke aj smerom nadol alebo sa sústredíte iba na naháňanie vedúcej dvojice? Osobne sa zaujímam o všetky mužstvá, sledujem hráčov, výsledky, postavenie v tabuľke. Ako som už spomínal, chceme potrápiť dvojicu pred nami, ale prioritný cieľ je posun vyššie, a to zaručuje umiestnenie do 4. miesta. Máme to rozbehnuté veľmi dobre, zatiaľ sa odviedla výborná práca. Pri avizovaných posunoch do vyššej súťaže je eminentný záujem prvých ôsmich mužstiev byť v prvej štvorke, takže každý zápas má svoje čaro a špecifiká.

Pri lopte Daniel Dvorák, aktuálne najlepší strelec. (Autor: JÁN LAUKO/FCB ŠK BLAVA JASLOVSKÉ BOHUNICE)

V tíme máte aj dvoch zahraničných hráčov, Afričanov Mugoveho Lera Munyoroveho a Adanu Nathaniela Edeha. Ako sa dostali do vášho tímu? Získať hráčov a začleniť ich, dať im ubytovanie, stravu, denno-denná starostlivosť. Všetko je to veľmi náročné. Zahraničný hráči to nemajú jednoduché, pretože súperovi hráči sú voči nim v osobných súbojoch dôraznejší a agresívnejší. Oni sa s tým musia popasovať a bojovať, aj keď to nie je jednoduché. Munyoroveho sme získali z Lehoty pod Vtáčnikom na hosťovanie a Edeha cez Anthonyho, ktorý hrával za Spartak Trnava.

Obaja dali sedem gólov. Ako komunikujú so spoluhráčmi počas zápasov? Rozprávajú sa s nimi po anglicky. Slovensky vedia zatiaľ len nejaké slovíčka, ktoré sa na nich stihli nalepiť. Prejdime na inú nôtu, a to doslova. Jaslovské Bohunice majú vlastnú klubovú hymnu. Ako vznikol nápad a jeho realizácia? Osobne si myslím, že mať svoju hymnu je niečo neskutočne krásne, pretože mužstvám amatérskeho futbalu ju už nik nezoberie. My máme dokonca špeciálnu hymnu aj pre našich najmenších prípravkárov Blavíčatá a je radosť ju počuť pred zápasom. Každého fanúšika a hráča musí pookriať pri srdci. Treba povedať, že náš areál, klub je na vysokej úrovni. Treba poďakovať všetkým činovníkom, ktorí sa oň starajú, ako hospodár, správca, funkcionári, obecní zamestnanci a samozrejme obec. Naša hymna umocňuje športový zážitok pred každým domácim zápasom.