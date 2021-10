Hral za Trnavu, pre vážne zranenie skončil. Dnes je najlepším strelcom

JASLOVSKÉ BOHUNICE. V mládežníckych kategóriách hral za FC Spartak Trnava či Spartak Myjava. Tradične býval najlepším kanonierom ligových súťaží a odborníci mu predpovedali veľkú kariéru.

V prípravnom zápase sa však vážne zranil a na futbal úplne zanevrel. Dva roky vôbec nehral a venoval sa cvičeniu.

„Futbal mi chýbal, začal som hrávať už ako štvorročný. Nebyť však trénera Jozefa Rejduga, nikdy by som sa k nemu nevrátil. To on mi zavolal a nahovoril ma,“ spomína útočník Daniel Dvorák.