Messi laboruje so zranením pred šampionátom. Termín návratu nie je známy, uviedol klub

Lionel Messi v drese Intera Miami. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. máj 2026 o 07:38
Argentínsky futbalista Lionel Messi zápasí tri týždne pred prvým vystúpením svojej reprezentácie na MS s únavovým zranením zadného stehenného svalu.

Potvrdil to jeho zámorský klub Inter Miami po tom, čo sa 38-ročný kapitán La Albiceleste podrobil lekárskym vyšetreniam. Termín jeho návratu na trávniky zatiaľ nie je známy.

Messi nedohral zápas Interu v MLS proti Philadelphii Union (6:4), keď sa štvrťhodinu pred koncom chytil za zadnú časť ľavej nohy a požiadal o striedanie.

„Diagnóza po pondelkových vyšetreniach naznačuje preťaženie spojené so svalovou únavou zadnej časti ľavého stehna. Čas jeho návratu k fyzickej aktivite bude závisieť od jeho klinického a funkčného progresu,“ uviedol Inter Miami v oficiálnom stanovisku.

Akékoľvek vážnejšie zranenie osemnásobného víťaza Zlatej lopty by zasadilo ranu šanciam Argentíny na obhajobu titulu na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.

Juhoamerická krajina odohrá prvý zápas na turnaji 16. júna proti Alžírsku v Kansas City. Messi, ktorý štartoval na piatich majstrovstvách sveta, už v minulosti vyhlásil, že na šampionát pôjde iba v prípade, ak bude úplne zdravotne v poriadku.

Argentína ešte nezverejnila konečnú nomináciu, no očakáva sa, že Messi v nej nebude chýbať. Tím odohrá pred štartom šampionátu prípravné duely 6. júna s Hondurasom a 9. júna s Islandom.

