Železný obor zmenil smer. Upísal sa veľkoklubu, kde žiaden iný Slovák nehral

V uvítacom klipe je oblečený v skafandri so slovenskou vlajkou, sedí v kozmickej lodi. Dávid Hancko ako kozmonaut priletel na zem, rovno do Atlética Madrid: „Skala je tu,“ predstavuje svoju novú posilu stránka Atlética Madrid.

Slovenský stopér podpísal so španielskym gigantom päťročný kontrakt, to jest do leta 2030.

Hancko mal pôvodne namierené do arabského sveta, suma sa s bonusmi mala vyšplhať až na 40 miliónov. K prestupu do klubu, kde hrá slávny Cristiano Ronaldo, za bizarných okolností nedošlo.

„Zmena politiky na trhu umožňuje Atléticu mať nových hráčov hneď na začiatku sezóny, aby ich mohol tréner vyskúšať a prispôsobiť svojim schémam. S Hanckom to bude možné, je to spoľahlivý stredný obranca so schopnosťou zapojiť sa do útoku. Viac zbraní pre nový a omladený Atlético,“ tvrdí Picos z denníka AS.