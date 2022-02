Našim hlavným cieľom je športový a osobnostný rozvoj detí, hovorí zakladateľ futbalovej akadémie

Trinásť rokov bol profesionálnym futbalistom, najvyššie súťaže hral v Poľsku a na Slovensku. Pôsobil v kluboch Matador Púchov, FC ViOn Zlaté Moravce, Bielsko-Biala, Zawisza Bydgoszcz či Nowy Sacz, na záver si zahral v Borčiciach a Lednických Rovniach. MATEJ NÁTHER (36) ukončil kariéru v Domaniži a naplno sa začal venovať svojmu snu. Vlastnej futbalovej akadémii, ktorú založil v roku 2019. Za dva a pol roka existencie sa Futbalová akadémia Mateja Náthera posunula míľovými krokmi dopredu.

Kedy sa vo vašej hlave zrodila myšlienka založiť vlastnú futbalovú akadémiu? Čo vás k tomu viedlo? Už počas hráčskej kariéry, keď som pôsobil v Poľsku. Zhruba pred desiatimi rokmi. Jedným z motivačných faktorov bolo, že som odchovanec Fomatu Martin, čo bola súkromná futbalová škola. V roku 1994 sa Fomatu podarilo vybudovať fungujúci klub so všetkými kategóriami. A to napriek tomu, že vtedy neboli ani zďaleka také možnosti ako dnes. Nevidel som preto dôvod, prečo by sa to nemalo podariť mne. Moja hráčska kariéra skončila, no ja sa chcem naďalej venovať futbalu, či už ako tréner alebo funkcionár. Na Slovensku vidím úpadok mládežníckeho futbalu, čo rozhodnutie založiť futbalovú akadémiu len urýchlilo.

Spomínali ste, že prvá myšlienka prišla počas vášho pôsobenia v Poľsku. Inšpirovali ste sa práve tam? Prenášate veci z Poľska do svojej akadémie? Áno. Mám tam veľa kamarátov a bývalých spoluhráčov, ktorí majú takisto futbalové školy. Chcem preniesť do svojej akadémie to, čo som videl a zažil. Informácie však zbieram aj z iných zdrojov, aj na Slovensku sú kluby, ktoré s mládežou pracujú veľmi dobre. Rôzne informácie mám i z Česka a západnej Európy, ten okruh je širší. Akadémia momentálne pôsobí v Dolných Kočkovciach. Ako toto spojenie vzniklo? Máme dohodu s tamojšou Telovýchovnou jednotou. Tá nám umožňuje využívať štadión na zápasy a tréningový proces.

Deti z Futbalovej akadémie Mateja Náthera. (Autor: Robo Michalec, facebook FaMN)

Chcete v budúcnosti vybudovať vlastné futbalové ihrisko a zázemie? Vybudovať si vlastnú infraštruktúru je môj ďalší sen. Momentálne je však v rovine science-fiction. Je to nesmierne finančne náročné. Akadémia funguje už tretí rok. Aké boli vaše začiatky a kam sa vám za ten čas podarilo posunúť? Začínali sme so štrnástimi deťmi, dnes ich máme približne päťdesiat. Z tohto pohľadu sa stále rozvíjame. Som rád, že rodičia začínajú chápať, o čom naša akadémia je. Chceme ponúkať profesionálnu futbalovú službu so zameraním na športový a osobnostný rozvoj. Dbáme na to, aby sme deti rozvíjali nielen po športovej, ale aj osobnostnej stránke. Pretože vidíme, že táto generácia má problémy s disciplínou.

V čom je problém? V školách sa športuje menej a menej sa dbá na poriadok a slušnosť. Toto všetko sa u detí v akadémii snažíme rozvíjať. A som rád, že máme nových a nových záujemcov. Dbáte aj na to, aké majú deti výsledky v škole? Rozprávame sa s nimi a rozprávame sa s rodičmi. Či už o výsledkoch v škole, ale i o ich správaní. Osobne dbám na komunikáciu s rodičmi a v rámci nej vždy preberieme aj školu. S našou spoluprácou som spokojný. Rodičia pochopili, o čom je náš projekt a sú otvorení komunikácii. Taktiež sú nápomocní, keď potrebujeme pomôcť pri akciách ako Deň detí či letných kempoch. Mnohí sa zúčastňujú na tréningoch, zápasoch či turnajoch. Spolupráca s nimi je výborná a verím, že bude aj naďalej.

(Autor: Robo Michalec)

Čo okrem kvalitných tréningov vaša akadémia ponúka? Ako som už povedal, športový a osobnostný rozvoj detí. Komunikujem s mentálnym koučom Petrom Kuračkom, ktorý je môj bývalý spoluhráč. Veľa spolu hovoríme nielen na kamarátskej, ale i profesijnej úrovni. Bavíme sa o mentálnom koučingu. O tom, ako by mal tréner vplývať na deti a ako ich správne viesť. Je to bonusová služba našej akadémie, ktorá je v dnešnej dobe nesmierne potrebná. Na západe je dávno bežné, že mentálny koučing prebieha s hráčmi i trénermi. Pripravujeme tiež tréning v anglickom jazyku. Snažíme sa, aby deti mali komfort a všetko materiálne zabezpečenie, ktoré potrebujú. Chceme, aby všetko bolo na top úrovni. Prioritou je, aby mali deti čo najviac zápasov, turnajov a konfrontácií so súpermi. Hrajú mužstvá vašej akadémie súťažné zápasy? Naša najstaršia kategória, ročník 2012, áno. Prihlásená je v súťaži kategórie U11, pravidelne teda hráva proti starším súperom. Máme za sebou taktiež mnohé turnaje. Som rád, že za krátky čas sme sa dokázali dostať do tohto štádia.

Aká je vaša vízia smerom do budúcnosti. Chceli by ste vybudovať celú mládežnícku pyramídu, od prípravky až po dorast? Môj cieľ je jednoznačný. Chcem vybudovať celú klubovú štruktúru, teda mužstvá od prípravky až po mužov. Na tento ciel som si dal časový horizont pätnásť rokov. Ako vyzerá tréningový proces vašej akadémie? Vedú tréningy licencovaní tréneri? Áno. Tí so skúsenosťami z profesionálneho futbalu. Som rád, že deti vedú ľudia, ktorí vo futbale niečo videli a zažili. V zimnom období trénuje každá kategória dvakrát do týždňa v telocvični, v nedeľu mávame individuálne tréningy. V mesiacoch apríl až október trénujeme na štadióne trikrát do týždňa, cez víkend je na programe zápas.

Matej Náther (pri lopte) v drese Púchova. (Autor: TASR)

Ako sa k vám môžu pridať noví členovia? Ktokoľvek, kto má záujem, môže prísť na tréning. Momentálne deti vo veku od 4 do 11 rokov. Informácie na prihlásenie nájdu rodičia a hráči na našej internetovej stránke. Takisto nás môžu kontaktovať cez sociálne siete. Čo sa týka nových detí, máme nastavený dvojtýždňový adaptačný proces. Počas neho dieťa a rodič zisťujú, či sa im u nás páči. Po týchto dňoch si sadneme a prídeme k rozhodnutiu, či sa dieťa stane členom akadémie alebo nie. Viete si predstaviť spoluprácu so školami, napríklad vytvorenie športových tried? Už teraz to funguje, začíname spolupracovať tiež so škôlkami. Na to, aký sme mladý subjekt sa nám v tomto smere darí. Trochu nám skrížila plány pandémia a niektoré veci sme museli prerušiť. Som však rád, že s riaditeľmi zariadení sme našli spoločnú reč. Verím, že keď to situácia dovolí, naplno rozbehneme veci, ako sme si ich naplánovali.