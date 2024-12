V rámci východu bol Poprad najlepšia možnosť. Vedeli, že nevypustím ani milimeter, vraví obranca

Poprad získal vďaka svojej polohe prívlastok „Brána do Vysokých Tatier“. Prvá písomná zmienka je z roku 1256. V máji 1912 vznikol na území mesta atletický klub, ktorého súčasťou sú aj futbalisti. Tí sa o rok neskôr spájajú so susedmi v Matejovciach a pod Tatrami sa začína hrať vážny futbal. Ten postupom rokov prechádzal rôznymi zmenami a súťažami. Kluby v Poprade sa spájali a delili. Zanikali a opäť vznikali. Poprad v roku 2019 vyhral druhú ligu a v baráži o postup do najvyššej súťaže si zmeral sily s AS Trenčín. Doma hráči FK vyhrali 2:0 a v Trenčíne boli pri výsledku 2:1 ešte 78. minúte postupujúcim mužstvom.

Potom však prišli dva góly AS a v lige zostal Trenčín. Pod tatrami následne prišli zlé futbalové časy a „Podtatranci“ sa prepadli až do ligy štvrtej. Z tej v minulom ligovom ročníku, spolu s Lokomotívou Košice, postúpili o súťaž vyššie. Samozrejme, že po postupe bolo potrebné káder posilniť. Jedným z nováčikov v popradskej kabíne je aj 27-ročný obranca FILIP TURLÍK. S Filipom sme sa rozprávali o jeho futbalovej kariére, o tom, prečo práve Poprad a aký je jeho názor na účinkovanie FK v jesennej časti TIPOS tretej ligy východ. Aké boli vaše futbalové začiatky? Od piatich rokov som bol „hráčom“ môjho rodiska Starej Ľubovne. Tam som bol až do mladšieho dorastu. V Ľubovni prestával futbal fungovať a tak som sa rozhodol, že to skúsim inde. Môj otec veril že mám talent a že to musím skúsiť niekde kde futbal má pre mňa nejakú budúcnosť. Rozhodli sme sa pre Podbrezovú. V Podbrezovej som hral za U17 a aj U19. Bola to prvá dorastenecká liga, takže úroveň to bola kvalitná a určite mi to pomohlo byť lepším futbalistom a lepšie sa pripraviť na mužský futbal.

Skúste popísať vaše pôsobenie v mužskom futbale. Bohužiaľ pri prechode k mužskému futbalu mi to v Podbrezovej nevyšlo a tak sa so mnou rozlúčili zo dňa na deň. Aj keď som s v Podbrezovej odohral za mužov jednu sezónu za béčko a hneď sa nám podarilo postúpiť do 2.ligy nedostal som ponuku ostať tak som si musel hľadať nový klub. Dostal som šancu v 3.ligovej FK Rača Bratislava. Musel som sa tam presťahovať a zvyknúť si na život v hlavnom meste. Od začiatku to bolo ťažké, lebo som nebol profesionál tak som si musel hľadať prácu. Keďže som sa predtým sústredil viac-menej len na futbal, tak to bolo pre mňa o to ťažšie. Ako mladý futbalista vždy veríte že budete profík a nebudete mať iné starosti ako len futbal.

Filip Turlík. (Autor: archív FT)

Ale na Slovensku je ťažké dostať sa do profi futbalu. Po dvoch sezónach v Rači, ktoré hodnotím za pozitívne a bolo to adaptovanie do mužského futbalu správnym smerom, som dostal ponuku do rakúskeho SC Rabenstein. Znovu to bola výzva posunutá o level vyššie. No nie ta futbalová ale skôr ta osobná. Keďže som nevedel dobre po nemecky nebolo to jednoduché. Povedal som si že to skúsim a uvidíme či to zvládnem. Prvú sezónu sa mi tam darilo.

Podarilo sa mi streliť 10 gólov a na veľa gólov prispieť asistenciami. Veril som si a vedel som. že keď v tom budem pokračovať tak určite dostanem lepšiu ponuku do vyššej rakúskej súťaže. Prišiel Covid a futbal skončil. Znovu som cítil že osud mi nepraje a že takto sa vyššie nedostanem. Keď sa po pauze znovu začal futbal rozbiehať tak ma oslovili v FC Rohožník aby som prišiel pomôcť k postupu. Síce som tam odohral len 4 zápasy, ktoré rozhodovali o postupe do 2.ligy. Ciel sme však splnili a postúpili sme. Spomínam si že posledný zápas sme hrali s Interom Bratislava. Kto vyhrá postupuje. Hrali sme doma a zvládli sme to 2:0. Boli to len 3 mesiace ktoré som tam pôsobil ale nesťažujem sa.

Filip Turlík. (Autor: archív FT)

Zažil som svoj druhý postup v kariére do 2. ligy ale pretože sme sa nedohodli na podmienkach musel som klub opustiť. Znovu som musel odísť niekam inam. Opäť som prestúpil do Rakúska. Tentoraz to bol a FC WINDEN. Keby som mohol hneď sa tam vrátim a pokojne tam hrám až do konca kariéry. Skvelý kolektív , skvelí ludia a skvelé podmienky na futbal na to, že to bol amatérsky klub ktorý pôsobil v 5 lige. Bolo to kúsok od Bratislavy takže v tej lige hrala 1/3 Slovákov, ak nie viac. Liga bola kvalitná a mne sa znovu darilo. Aj platové podmienky boli oproti slovenskej 2 lige na vysokej úrovni.