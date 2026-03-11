Veľká dráma v úvodných semifinálových zápasoch. Favoriti nakoniec uspeli

Hokejisti HK Skalica a HC 19 Humenné vstúpili úspešne do semifinálovej série Tipos SHL. Oba vyššie nasadené tímy po základnej časti sa však na domácom ľade potrápili.
Záhoráci zvíťazili nad Levicami 5:4 po nájazdoch, keď ešte päť minút pred záverečným klaksónom viedli 4:2, no dvakrát inkasovali.
Tešili sa až po nájazdoch, v ktorých rozhodol Roman Jurák. O triumfe Humenného nad Žiarom nad Hronom rozhodol vo ôsmej minúte predĺženia Jevgenij Rymarev. Druhé zápasy sú na programe vo štvrtok.
Semifinále play-off Tipos SHL - prvé zápasy
HK Skalica - HK TAM Levice 5:4 pp a sn (2:1, 1:0, 1:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 13. Kuba (Špirko, Kalousek), 17. Nemec (Obdržálek, Kubíček), 33. Kalousek (Špirko, Novajovský), 53. Fungáč (Kotvan, Jurák), rozh. náj. Jurák – 18. Pánik (Slovák, Svitana), 42. Teľcov (Rais, Svitana), 56. Kapustin (Valent, Kupka), 58. Sobotka (Rais, Slovák).
Rozhodovali: Lesay - Adamec, Mižík, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1506 divákov.
Skalica: Lietava - Urban, Kubíček, Škápik, Novajovský, Darcy, Janík, Frídel, Dudáš - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Kotvan, Jurák, Fungáč
Levice: Gajan (33. Maťovčík) - Pač, Stevens, Pánik, Rais, Valent, Hlinka, Štrbáň - R. Svitana, Kupka, Kapustin - Teľcov, Slovák, P. Svitana - Sobotka, Král, Gellen - Ozimák, Žilinčík, Ondrejčák
/stav série: 1:0/
Hlasy po zápase
Juraj Mikúš, asistent trénera Skalice: „Typický play off zápas. Päťdesiatpäť minút sme podľa mňa podali dobrý výkon. Bohužiaľ, posledných päť minút sme to nezvládli. Máme veľa mladých hráčov, takže tam tá skúsenosť trochu chýba, ale zlepšujú sa. Nanešťastie, mali sme presilovku, ktorú sme mohli zahrať trochu inak. Dostali sme vyrovnávajúci gól. Našťastie, v nájazdoch sme mali trochu šťastia. Ale ideme ďalej. Je jedno, či sa vyhrá 5:0 alebo 5:4, počítajú sa víťazstvá.“
Jakub Ručkay, tréner Levíc: „Zápas bol vyrovnaný, možno bola Skalica trošku lepšia, ale my musíme povedať, že sme hrali bez vylúčeného Bartakovicsa a Vaňa. Králik má drobné zranenie. To sú všetko najproduktívnejší hráči mužstva. Myslím si, že sme odohrali dobré stretnutie. Škoda toho záveru, tam nezvládli tie nájazdy. Ale sila mužstva sa ukázala, dotiahli sme súpera, takže zajtra môžeme pomýšľať na nejaký bod.“
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 9. Vaško (Vrábeľ, Toma), 41. Vaško (Žitný, Vrábeľ), 68. Rymarev – 1. Zubák, 47. Jakúbek (Hraško).
Rozhodovali: Lauff - Smrek, Tvrdoň, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Humenné: Lackovič - Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Kurovskyj, Pišoja - Žitný, Vrábeľ, Vaško - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Linet, Toma, Lušňák - Borov, Krajňák, Sokoli
Žiar nad Hronom: Petrík – Fecko, Hraško, Zubák, Sládok, Čulík, Kuboš, Ďaloga, Šimon – Gašpar, Jakubík, Jakúbek – Magdolen, Babeliak, Stupka – Suľovský, Mikula, Gabor – Lopušan, Brumerčík, Rajčan
/stav série: 1:0/
Hlasy po zápase
Andrej Parfionov, tréner Humenného: „Na mítingu sme si súpera kvalitne rozobrali, vedeli sme, čo chceme hrať, ako súpera predčiť, uspieť. Všetky štyri formácie odviedli dobrú robotu, nechali na ľade srdce. Najbližší zápas je pre nás najdôležitejší.“
Jerguš Bača, tréner Žiaru: „Obe strany avizovali, že to bude vyrovnaná séria, čo zápas aj potvrdil. Po troch tretinách remíza, vyhral šťastnejší. Veľa síl nás stálo ubrániť humenské presilovky, najmä 4 na 3 v predĺžení. Zajtra máme druhý pokus.“