Takmer nekonečný duel rozhodli Liptáci v závere predĺženia. Zvolen už predtým oslavoval

Tipsport liga - predkolo play-off, 1. zápas
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 26. Robertson (Cormier, Ferkodič), 80. Vankúš (Šandor) - 36. Berger (Cassels, Jääskeläinen).
Rozhodcovia: Jobbágy, Klejna - Stanzel, Frimmel, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 1102
/stav série: 1:0/
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Jendroľ, Flood, F. Fekiač, Lalík, Kadlubiak - Podolínsky, Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Farren - Ferkodič, Uhrík, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala - Kalousek
Zvolen: Mandolese - Fairbrother, Kobolka, Berger, Golian, Pišoja, Valach - Hecl, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Kudrna, Macek, Lunter - V. Fekiač, Šramaty, Senčák
Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili nad HKM Zvolen 2:1 po predĺžení v prvom zápase predkola play off. V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0.
Druhý duel je na programe zajtra, tj. vo štvrtok 12. marca od 18.00 opäť na ľade Liptovského Mikuláša.
Na bezgólovej prvej tretine nič nezmenila ani presilovka domácich v 10. minúte. Oba tímy si dávali pozor na defenzívu a oporami mužstiev boli aj brankári Lebedeff a Mandolese. Domáci išli do vedenia v 26. minúte, keď ich ofenzívna aktivita vyústila do presnej strely Robertsona - 1:0.
Ešte v druhej tretine mohol náskok Liptákov zvýšiť Záborský, no v dvoch sľubných šanciach neprekonal Mandoleseho. Hostia vyrovnali v 36. minúte, keď si obranca Liptákov Robertson nešťastne zrazil prihrávku Bergera - 1:1.
Duel napokon dospel do predĺženia, v ktorom dostal domáci útočník Uhrík menší trest za sekanie. Hostia sa už radovali z víťazného gólu, no ten napokon neplatil pre vysokú hokejku. O triumfe domácich napokon rozhodol v 80. minúte Vankúš, ktorý skóroval z protiútoku po prihrávke Šandora.
