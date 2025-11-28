Za napadnutie Prešovčana dostal hráč tvrdý dištanc. Pyká aj útočník Podbrezovej

Vpravo hráč tímu FC DAC Damir Redzic a hráč Tatranu Prešov Ioan-Calin Revenco bojujú o loptu v zápase 15. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Tatran Prešov.
Vpravo hráč tímu FC DAC Damir Redzic a hráč Tatranu Prešov Ioan-Calin Revenco bojujú o loptu v zápase 15. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Tatran Prešov.
TASR|28. nov 2025 o 16:24
Previnil sa hrubými nešportovými prejavmi voči delegovanej osobe.

Futbalista FC DAC 1904 Dunajská Streda Damir Redzic dostal štvorzápasový dištanc za vylúčenie v zápase Niké ligy proti Tatranu Prešov.

Maďarský útočník sa na základe verdiktu Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) dopustil agresívneho správania voči súperovi ležiacemu na zemi, ktorého telesne napadol.

„Bolo to v prerušenej hre, mimo súboja o loptu, s použitím nadmernej sily až brutality, úmyselným stúpením kolíkmi na zadnú stehennú časť nohy,“ uvádza sa v úradnej správe, ktorú zverejnil SFZ na svojej webovej stránke.

DK SFZ zároveň začala disciplinárne konanie voči Rolandovi Galčíkovi z FK Železiarne Podbrezová za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe po stretnutí 15. kola NL na pôde KFC Komárno a pozastavila mu výkon športu na dva týždne.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Najlepší výkon Slovana. Weiss? Dlho som ho takto schuti hrať nevidel, tvrdí legenda
    dnes 16:46
