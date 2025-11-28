Za napadnutie Prešovčana dostal hráč tvrdý dištanc. Pyká aj útočník Podbrezovej

Futbalista FC DAC 1904 Dunajská Streda Damir Redzic dostal štvorzápasový dištanc za vylúčenie v zápase Niké ligy proti Tatranu Prešov.
Maďarský útočník sa na základe verdiktu Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) dopustil agresívneho správania voči súperovi ležiacemu na zemi, ktorého telesne napadol.
„Bolo to v prerušenej hre, mimo súboja o loptu, s použitím nadmernej sily až brutality, úmyselným stúpením kolíkmi na zadnú stehennú časť nohy,“ uvádza sa v úradnej správe, ktorú zverejnil SFZ na svojej webovej stránke.
DK SFZ zároveň začala disciplinárne konanie voči Rolandovi Galčíkovi z FK Železiarne Podbrezová za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe po stretnutí 15. kola NL na pôde KFC Komárno a pozastavila mu výkon športu na dva týždne.