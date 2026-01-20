ONLINE: Real Madrid - AS Monaco dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo)

20. jan 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Madrid - AS Monaco.

Futbalisti tímov Real Madrid a AS Monaco dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Potvrdí španielsky gigant pozíciu favorita?

ONLINE PRENOS: Real Madrid - AS Monaco (Liga majstrov, 7. kolo, utorok, výsledky)

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes vás budem prevádzať zápasom Ligy majstrov medzi Realom Madrid a AS Monaco.

Real Madrid

Domáci futbalisti prežívajú celkom turbulentné obdobie. Po prehre vo finále Superpohára proti Barcelone bol odvolaný Xabi Alonso. Na jeho miesto nastúpil Alvaro Arbeloa, ktorý hneď v úvodnom zápase prehral v ligovom pohári na pôde Albacate 2:3. Real nazbieral v priebehu Ligy majstrov 12 bodov a má pozitívne skóre 13:7. Aktuálne im patrí 7. pozícia.

AS Monaco

Hostia z Francúzska majú na svojom konte zatiaľ 9 bodov a negatívne skóre 7:8. Hráčom Monaca aktuálne patrí 19. pozícia. Svoj posledný zápas Ligy majstrov odohrali na domácej pôde proti Galatasarayu Istanbul. V tesnom zápase dokázali zvíťaziť 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Folarin Balogun.

