ONLINE: Real Madrid - AS Monaco dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo)

Futbalisti tímov Real Madrid a AS Monaco dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Potvrdí španielsky gigant pozíciu favorita?
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Real Madrid - AS Monaco (Liga majstrov, 7. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
20.01.2026 o 21:00
7. kolo
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Monaco
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes vás budem prevádzať zápasom Ligy majstrov medzi Realom Madrid a AS Monaco.
Real Madrid
Domáci futbalisti prežívajú celkom turbulentné obdobie. Po prehre vo finále Superpohára proti Barcelone bol odvolaný Xabi Alonso. Na jeho miesto nastúpil Alvaro Arbeloa, ktorý hneď v úvodnom zápase prehral v ligovom pohári na pôde Albacate 2:3. Real nazbieral v priebehu Ligy majstrov 12 bodov a má pozitívne skóre 13:7. Aktuálne im patrí 7. pozícia.
AS Monaco
Hostia z Francúzska majú na svojom konte zatiaľ 9 bodov a negatívne skóre 7:8. Hráčom Monaca aktuálne patrí 19. pozícia. Svoj posledný zápas Ligy majstrov odohrali na domácej pôde proti Galatasarayu Istanbul. V tesnom zápase dokázali zvíťaziť 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Folarin Balogun.
